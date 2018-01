Ustjugov går trolig glipp av OL – ikke med på IOCs liste over rene russere

Tirsdag kom det fram i en uttalelse fra den russiske OL-komiteen at Ustjugov og Sjipulin ikke står på listen over utøvere som IOC anser som rene utøvere og som kan inviteres som nøytrale utøvere til OL.

Det får visepresident i den russiske olympiske komité til å reagere.

– Disse utøverne har aldri vært involvert i noen dopingsaker og alle prøvene de har gitt i løpet av deres karrierer vitner om at de er rene utøvere. Likevel mangler navnene deres på listen over potensielle utøvere i vinterlekene, sier Stanislav Pozdnyakov til Ap.

Russlands president Vladimir Putin har også reagert på saken.

– Deprimerende nyheter, het det i en uttalelse fra president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Ikke fylt kriteriene

Sergej Ustjugov og Anton Sjipulin var ikke nevnt i McLaren-rapporten som er bakgrunnen for utestengelsen av Russland fra OL. Men likevel står altså OL i fare for dem nå.

– Et av kriteriene for å kunne delta under nøytralt flagg i OL var at de ikke skulle være omtalt i McLaren-rapporten. Men det måtte også sørges for at de utøverne man inviterte ikke var å anse som en del av systemet som var utgangspunktet for McLaren-rapporten, sier medlem i IOC Kristin Kloster Aasen til NRK.

Mener IOC at Ustjugov og Sjipulin har vært en del av dopingprogrammet?

– Det kan ikke jeg svare på, det må dere høre med dopingpanelet til IOC om. Men at de ikke står på listen betyr jo at de ikke har fylt kriteriene som trengs for å invitere dem, sier Aasen.

SJIPULIN: Ikke på lista over godkjente utøvere til OL. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Verdensrekordholdere også i fare

Verdensrekordholder på 500-meter Pavel Kulizjnikov og verdensrekordholder på 1500-meter Denis Juskov står også i fare for å miste OL. President i det russiske skøyteforbundet Alexei Kravtsov har sagt til nyhetsbyråte RIA Novost at de begge ikke er inkludert på lista over utøvere som IOC har invitert til OL.

Kulizjnikov har tidligere vært utestengt for bruk av det ulovlige stoffet meldonium, og han ble også utestengt etter gull på 1000 meter i junior-VM i 2012. Da for kroppsbyggerdopet metylheksanamin. Juskov har også vært utestengt for doping, da han testet positivt for bruk av marihuana i 2008.

OL I FARE: Verdensrekordholder på 500-meter Pavel Kulizjnikov er heller ikke på lista til IOC over OL-inviterte utøvere. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Strenge krav

Kravene som IOC stiller til de utøverne som får delta i OL under nøytralt flagg er strenge.

De må ha kvalifisert seg i henhold til kvalifikasjonsstandardene for deres respektive sport.

De må ikke være diskvalifisert eller erklært uberettiget for brudd på anti-dopingreglene.

De må ha gjennomgått alle tester anbefalt av «Pre-Games Testing Task Force».

De må ha gjennomgått andre testkrav spesifisert av panelet for å sikre likeverdige vilkår.

Hvilke av disse kravene Sergej Ustjugov, Anton Sjipulin, Pavel Kulizjnikov og Denis Juskov ikke oppfyller, er enda ikke sikkert. Det som er sikkert er at de to stjernene foreløpig ikke er på listen over utøvere som er invitert til å delta i vinterlekene i Sør-Korea.

IOC-MEDLEM: Kristin Kloster Aasen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix