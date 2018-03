Besseberg ut mot Norges presidentkandidat - mener Bøygard er for gammel

– Det er ikke noe feil med han som person, men han tilhører feil aldersgruppe, mener Anders Besseberg.

Nordmannen har vært president i det internasjonale skiskytterforbundet helt siden 1993, men har nå annonsert at han vil gi seg.

Derfor har forbundsstyret i det norske skiskytterforbundet gått ut på leting etter en kandidat de kan innstille til styret i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Denne personen blir med i kampen om å overta presidentjobben til Besseberg.

Valget falt på Tore Bøygard, 65-åringen som tidligere var norsk skiskytterpresident i en årrekke.

– Ikke fremtiden

Men valget ser altså ikke ut til å falle helt i god jord hos den sittende IBU-presidenten. Besseberg sier han vil ha noen yngre.

FORSVARER VALGET: Skiskytterpresident Erlend Slovik. Her fra tiden som landslagssjef. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

– Det ser jeg på som noe av det viktigste for å begynne å erstatte 70-åringer. 60-70-åringer er ikke fremtiden, sier Besseberg, som selv er 72 år gammel.

Han har tidligere sagt at han kan vurdere å stille til gjenvalg dersom han ikke synes kandidatene er gode nok, og legger ikke skjul på at han fortsatt ser på det som høyaktuelt.

– Hvis Norge velger Bøygard, så kan det hende du vil prøve å stille igjen?

– Jeg har sagt det at jeg har forbeholdt meg retten til det. Tore Bøygaard er en kjempekar, men jeg mener Norge som en av de ledende nasjoner bør få fram en som tilhører den yngre garden, sier Besseberg, og utdyper:

– Da jeg selv kom inn var jeg så heldig at jeg kom inn som visepresident i en alder av 42 år og president som 46 år. Ser vi nå på statsledere i Europa, så er de vel fra 31 år og oppover. Her må vi henge med, og ikke bygge opp et gamlehjem i skiskyting.

– Det gidder jeg ikke bry hodet mitt med

Tore Bøygard selv sier han ikke kan bry seg om Bessebergs meninger.

– Det gidder jeg ikke bry hodet mitt med. Jeg har stilt meg til rådighet, og så tenker jeg forbundet kanskje har vurdert det med alderen også.

– Er du for gammel til å være IBU-president?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg tenker at hvis man generelt har noe å gi, og føler at man er villig til å stå på litt til, så er ikke jeg opptatt av dåpsattesten. Men det er mulig andre er det, sier Bøygard.

Han forteller at en av de viktigste grunnene til at han vil inn i IBU-styret, er at han vil være med i jobben mot doping - et høyaktuelt tema i skiskyting på grunn av kontroversene rundt Russland.

Torsdag ble det også klart at svenskene nominerer skiskytterpresident Olle Dahlin som presidentkandidat.

IBU-styret skal velges under kongressen i september.

Har ombestemt seg flere ganger

Hvis Besseberg skal stille til gjenvalg, er han nødt til å ha det norske forbundet med seg.

Den norske skiskytterpresidenten, Erlend Slovik, sier at han ikke har tenkt på hva man gjør dersom Besseberg ønsker dette.

– Det får man ta hvis det skjer, sier han.

Dersom Besseberg ombestemmer seg og prøver å få stille til gjenvalg, føyer det seg i så fall inn i en etter hvert ganske lang rekke ganger han har gjort nettopp dette.

Allerede for 12 år siden sa Besseberg at han skulle gi seg, uten at det ble noe av. Det har deretter gjentatt seg flere ganger, blant annet for fire år siden da han stilte til gjenvalg for å unngå at Russlands kontroversielle kandidat ble president. Det var også etter det norske forbundets ønske.

– Den beste kandidaten

Slokvik har lenge vært klar over Bessebergs syn på Bøygards alder, men sier det likevel aldri var tvil om å velge ham.

– Vi synes Tore er den beste kandidaten vår til styret. Anders må få mene det han vil, han er engasjert og har alltid sagt det han mener, sier Slokvik, og legger til:

– Jeg skjønner poenget med alder. Det har vi diskutert med flere av de andre nasjonene også. Men vi mener at for den neste fireårsperioden vil Tore være en bra kandidat for oss. Han er fortsatt noe yngre enn Besseberg.