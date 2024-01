Beslaglagte e-poster kaster nytt lys over Besseberg-saken: – Altså, at det var så ille

– Altså at det var så ille som dette, det hadde jeg ikke forestilt meg, utbrøt Besseberg i retten da den sjette dagen av rettssaken mot ham gikk mot slutten.

Da hadde han fått se flere e-poster, som den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ga uttrykk for atforbauset ham.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Sentralt i tiltalen står også det gigantiske markedsselskapet Infront.

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Statsadvokatene ved Økokrim setter Herved Anders Besseberg (...) under tiltale ved Buskerud tingrett for overtredelse av: for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

Utspørringen rundt dette fortsatte torsdag der det ble pekt på tette bånd, spesielt mellom Anders Besseberg og hans jaktkompis Volker Schmid, som hadde en rolle i det gigantiske selskapet, som ordnet markedsavtaler for IBU. Blant annet at det ble diskutert en rolle i et IBU-utvalg for Bessebergs jaktkamerat.

– Jeg har aldri sagt at jeg ikke ønsker han inn, men jeg var meget skeptisk til den sammensetningen av et slikt utvalg, sa Besseberg i retten torsdag morgen.

Da hadde aktor pekt på at hun ikke så noen skepsis fra Besseberg i noen dokumenter eller mailer til en slik dobbeltrolle for sin jaktkamerat. Besseberg har også kalt Schmid en mentor for ham, samtidig som han så på han som en «insider» i Infront.

– Vi hadde ingen forretningsforbindelser, sier Besseberg.

– Er ikke det å være sparringspartner med deg en forretningsforbindelse, spurte aktor?

– Nei, slik ser jeg ikke på det, sa Besseberg, som fikk en rekke spørsmål om en rekke jaktturer med Schmid og om dette egentlig var private turer.

- Dette var ikke noe forretningsmessige ting. Da har dere fullstendig misforstått, sier Besseberg om jaktturene med Schmid, som er kalt inn som vitne i saken.

Anders Bessebergs lidenskap for jakt er gjentatte ganger belyst i retten. Et tiltalepunkt handler også om jakt i Østerrike og Tsjekkia. Her er Besseberg med en felt muflon som lever i sentrale deler av Europa.

E-poster avslører

Nettopp dette gigantiske selskapet Infront, som forhandler markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet, utspørringen omhandlet da Besseberg reagerte med forundring.

E-poster som er beslaglagt hos Infront i Østerrike kastet nemlig nytt lys over rettssaken mot Besseberg onsdag. Økokrim la frem disse i retten.

– Det er jo ting som er meg totalt ukjent, sa Besseberg etter å ha blitt vist en av e-postene fra Volker Schmid, som er blitt beslaglagt i Østerrike.

Anders Besseberg blir utspurt om en rekke tiltalepunkter i retten. Bildet er fra 2017. Foto: NTB

Schmid er en person som Besseberg har omtalt som en jaktkamerat gjennom flere tiår. Han var også en av lederne i APF Marketing som ordnet markedsavtaler for IBU. Schmid ble en del av Infronts rådgivende organ etter at selskapet hans APF Marketing ble kjøpt opp av dette selskapet. Schmid hadde tette bånd med Besseberg, som blant annet var gjest i bursdagen hans.

I e-posten som Schmid sendte til Philip Blatter, øverste leder i Infront, i november i 2009 står det blant annet:

«Volker Schmid skal i første rekke diskré fortsette rådgivningen av og ansvaret for IBU via presidenten. Hverken Volke Schmid eller Anders Besseberg har til hensikt at denne virksomheten blir offisiell. Begge parter mener det er mye bedre at denne rådgivingen fortsetter stille og vellykket», stod det i e-posten før det fortsatte:

«Besseberg opprettholder imidlertid planen om at Volker Schmid i anledning IBU-kongressen i St. Petersburg i september utnevnes til æresmedlem i IBU og så får podiet noen minutter av kjente årsaker».

Anders Besseberg intervjuet av NRK i 2018 etter politiaksjonen mot ham. Han forteller at han siden ikke har jaktet med Volker Schmid. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– For meg er dette jeg leser her, helt ukjent. Og jeg står heller ikke på noen kopiliste, sa Besseberg i retten da aktor ville ha kommentarer til e-posten.

Han avviste samtidig at Schmid fikk noen æresmedlemsutmerkelse på kongressen i 2010 eller at det ble diskutert.

Sparringpartner

Samtidig hadde Besseberg innrømmet av Schmid fungerte som en sparringpartner for ham. Schmid eide først selskapet APF Marketing som hadde tett samarbeid med Besseberg og IBU. Så ble selskapet kjøpt opp av Infront.

– Her fremstår det som at Volker Schmid fremlegger det at dere har en avtale om at denne virksomheten, eller fortsatte rådgivningen, ikke skal få en offisiell karakter, spurte aktor.

– Det er slik, og jeg ser han nevner navnet mitt òg, at jeg ønsker det. Jeg har ikke hatt peiling på det engang, svarte Besseberg.

Besseberg sa han ikke var overrasket over at Schmid, som han har jaktet med i over 30 år, forsøkte å markedsføre seg overfor Blatter.

Han fikk deretter spørsmål om at Schmid var hans sparringpartner og mentor.

– Hvem i IBU var det som visste om det, spurte aktor

– Det klarer jeg ikke å si her sånn nå, men alle var jo kjent med at jeg var på de jaktturene med Volker Schmid.

Han benektet at han opplevde at Infront eller Schmid påvirket ham.

Bonus

Aktor trakk også frem at det også sto i e-posten at det skulle vurderes om Volker Schmid skulle få en bonus, dersom Besseberg ble gjenvalgt på kongressen i 2010.

– Det er ikke det jeg forbinder med at hvis jeg blir gjenvalgt, sa Besseberg som pekte på at det nok handlet om noe man kunne oppnå dersom man også skaffet TV-rettighetene, som Infront ikke har hatt til skiskyting.

Senere ble Besseberg eneste kandidat til presidentvalget i Det internasjonale skiskytterforbundet under kongressen i 2010.

Ukjent for Besseberg

Spesielt rystet ble imidlertid Besseberg av et notat hans tidligere generalsekretær Michael Geistlinger, som ble sendt til personer APF, selskapet som senere ble en del av Infront.

Schmid var en av de ledende personene i dette selskapet.

«For å sikre deltagelse fra flest mulig stemmeberettigede nasjoner på kongressen behøver IBU et budsjett på cirka 20.000 til reisekostnader for representantene fra de mindre bemidlede forbundene. Fungerende kasserer tør ikke bevilge dette uten styrevedtak. Da tiltaket gagner Besseberg mer enn de andre kandidatene, frykter Michael Geistlinger at tiltaket blir avvist», stod det i notatet.

Geistlinger ba om hjelp fra APF Marketing, som samarbeidet tett med IBU.

«De avtaler at det nødvendige beløpet overføres til det russiske vertsforbundet, som bidrag til kongressorganisasjonskostnader. Geistlinger koordinerer den tiltenkte bruken med Yashin. Hvis det russiske vertsforbundet kan sende invitasjonene, så kan det ikke falle tilbake på IBU, Anders Besseberg eller Michael Geistlinger. IBU vil innenfor Geistlingers beslutningsområde tilbakebetale beløpet i forbindelse med faktureringen av bilparken».

Rettstegning fra Buskerud Tingrett av Besseberg og advokatene hans. Foto: Ane Hem / NTB

Det stod også i notatet at «Michael Geistlinger takker for APFs lovende, diskret og lojale støtte til støtte til Besseberg og Michael Geistlinger»

Aktor mente det hele så ut som stemmerigging, noe APF bidro med, via russisk vertsforbund, som IBU deretter betalte for gjennom avregning av bilparken.

Senere er en leasingbil, som Besseberg disponerte i perioden 2011-2018, blitt en del av tiltalen. Ifølge tiltalen betalte Infront denne bilen. Selv har Infront overfor NRK hevdet at bilavtalen til Besseberg var standard i bransjen for sponsoravtaler.

Besseberg sa innholdet i det Geistlinger skrev tilbake i 2006 var helt ukjent for ham.

– At det var så ille som dette, hadde jeg ikke forestilt meg, sa Besseberg som påpekte at styret imidlertid var enig om de skulle avslutte samarbeidet med generalsekretæren Geistlinger i 2008. Han sa det skyldtes ulike grunner han ikke ville utdype i retten.