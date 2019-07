Bernal blir yngste Tour de France-vinner på over 100 år

For i sisteetappen på Champs-Élysées pleier sammenlagt-rytterne å ta det rolig.

Derfor blir trolig Egan Bernal stående igjen med den gule trøyen etter søndagens sisteetappe. Den yngste sammenlagtvinneren siden François Faber vant det franske rittet i 1909.

Ikke nok med det, så blir Bernal også den første colombianer til å vinne det prestisjefylte rittet.

– Jeg kjente meg veldig bra hele veien, og nå er jeg overlykkelig, sa vinneren på TV2s sending.

Bernal begynte rittet som delt Ineos-kaptein sammen med Geraint Thomas, men 22-åringen viste seg å være den sterkeste. Ikke bare blant de to lagkameratene, men av alle i Tour de France. Nå er Bernal ett minutt og 11 sekunder foran fjorårets vinner, Thomas.

GRATULASJONER: Geraint Thomas gratulerte lagkameraten etter dagens etappe opp Val Thorens. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

De to passerte målstreken på toppen av Val Thorens sammen, og den unge colombianeren mottok et klapp på skulderen fra den elleve år eldre briten. De kjører begge for laget som har vunnet syv av de siste åtte utgavene av Tour de France.

På tredjeplass ligger Steven Kruijswijk, ett minutt og 31 sekunder bak colombianeren.

Nibali tok seieren

Sammenlagtlederen kjørte inn til en fjerdeplass på dagens etappe, sammen med Geraint Thomas.

Vincenzo Nibali, som vant hele rittet i 2014, kunne alene kjøre over målstreken på toppen av Val Thorens og tok med det etappeseieren. Alejandro Valverde og Mikel Landa kom på henholdsvis andre- og tredjeplass.

KUNNE JUBLE: Vincenzo Nibali tok dagens etappeseier opp Val Thorens. Foto: Marco Bertorello / AFP

Det som også ble klart etter dagens etappe er at Romain Bardet tar klatretrøyen. Franskmannen var truet av, blant annet Bernal, men han tok den rødprikkede trøyen foran colombianeren.

22-årige Bernals alder gjør at han også tar ungdomstrøyen. Hele 23 minutter foran David Gaudu som er nest beste ungdom.

Alaphilippe knakk

Julian Alaphilippe har holdt den gule trøyen i flesteparten av etappene i årets Tour, men fredag måtte han gi tapt da uvær sørget for at rittet måtte nøytraliseres. Da tok Bernal over ledertrøyen.

SKUFFET: Det så lenge lyst ut for Julian Alaphilippe i årets Tour de France, men i dag falt han langt ned i sammendraget. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Han har gledet det franske folk og vært ledende gjennom hele rittet, men i dag ble vondt verre for franskmannen. For opp den HC-kategoriserte stigningen, måtte Alaphilippe gi slipp.

Dermed raste han nedover i sammendraget og ligger nå på en femteplass.

Etappen i Paris er lenge en sjarmøretappe for rytterne, men på de siste milene blir det høy fart og kamp mellom spurterne om å vinne på Champs-Élysées. Peter Sagan har den grønne trøyen før avslutningsetappen søndag.