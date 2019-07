Enormt jordras og snøkaos stoppet dagens Tour de France-etappe

For rett før den siste bakken opp til Tignes hadde det gått et jordras. En svær elv fylt med jord fosset over veien og det var rett og slett umulig for rytterne å fortsette.

Rittleder Christian Prudhomme tok avgjørelsen, og sa ifra til rytterne fra lederbilen.

TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen var blant de første på stedet der jordraset fant sted.

– Fjellveggen har rast ut. Her er det umulig for noen å sykle. Ingen får kjøre forbi. Det er en naturkatastrofe, sa Lauritzen under kanalens TV-sending.

Dermed ble rittet stoppet etter klatringen opp til Col d'Iseran. Egan Bernal var først over den ukategoriserte stigningen og tok med det dagens etappeseier. Han er nå, uoffisielt, rundt 30 sekunder foran Julian Alaphilippe i sammendraget.

De offisielle tidene har foreløpig ikke kommet inn.

Syklistene er plassert i en tunnel i Val d'Isère for å bli beskyttet fra været før de skal fraktes til Tignes.

Misfornøyd Alaphilippe

Tidene på toppen av den ukategoriserte stigningen Col d'Iseran, vil være de endelige tidene. Med det tar, uoffisielt, Bernal over den gule trøyen fra Julian Alaphilippe.

Franske Alaphilippe var tydelig misfornøyd etter at etappen ble avbrutt.

MISFORNØYD: Julian Alaphilippe tapte den gule trøyen til Egan Bernal. Han var tydelig skuffet da rittet ble stoppet. Foto: Thibault Camus / AP

– Det er mørkt i horisonten der, sa NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg da rytterne passerte den ukategoriserte stigningen.

Stadig kommer det nye masser i jordraset selv etter rittet er stoppet. Det ville rett og slett vært umulig for rytterne å ha passere den massive elven med jord og stein.

– For en høydramatisk etappe vi er vitne til, utbrøt NRKs sykkelekspert Arild Eriksen.

På nedstigningen etter stigningen på 2700 meter over havet, var det er hardt snøvær som traff i de franske alpene. Som en konsekvens av dette hadde det gått et jordras like før den siste stigningen før mål.

Dermed ble rittet avsluttet cirka to og en halv mil før den egentlige målgangen.

Rittet blir avgjort lørdag. Da venter en knalltøff fjelletappe.

Tok over gul trøye

På dagens nittende etappe var Egan Bernal rytteren som virkelig tok tak. Opp den ukategoriserte stigningen dro han fra sammenlagtleder Alaphilippe.



Colombianeren iført den hvite ungdomstrøyen kan i morgendagens etappe smykke seg med den gule ledertrøyen. For opp dagens enorme ukategoriserte stigning, var Team Ineos-rytteren først og vant dermed etappen.

I LEDELSEN: Egan Bernal var først over den «flyttede målstreken». Dermed vant han dagens etappe og tok over sammenlagtledelsen. Foto: Marco Bertorello / AFP

– Det er sannsynligvis den sykeste opplevelsen jeg har opplevd i karrieren, sier Dave Brailsford, sportsdirektør for Team Ineos, i et intervju vist på TV 2.



Før etappen var Bernal ett minutt og 30 sekunder bak Alaphilippe. Men etter at rittet ble avsluttet på toppen av Col d'Iseran, tok colombianeren over den gule trøyen fra franskmannen. Geraint Thomas er nummer tre.