Berge tok emosjonelt farvel som bryter

Ingebrigtsen tilbake i trening

Filip Ingebrigtsen er tilbake i trening og er i full gang med forberedelsene frem mot VM- og EM-sesongen 2022. I en pressemelding skriver Norges Friidrettsforbund at mangelen på energi vedvarte i to måneder etter at han tok første dose av koronavaksinen, og at det først var i starten av juni at kroppen responderte på trening.



– Jeg jobber nå med å komme tilbake til normal trening, og ser fram til at kroppen vil tåle treningen som kreves de neste månedene, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.



– Kanskje var jeg ikke flink nok til å ta signalene tidlig.



På tross av reaksjonen etter den første vaksinedosen, valgte han å ta andre dose like etter OL i Tokyo. Denne gangen slapp han med moderate bivirkninger det første døgnet.