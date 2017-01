– Jeg begynner å forberede meg allerede i kveld på å møte Danmark, sa Berge like etter at Norge hadde slått Makedonia 34-24 fredag.

Landslagssjef Christian Berge er sikker på å møte Danmark. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Laget er dermed klart for en uhyre spennende kvartfinale tirsdag, der de møter enten regjerende OL-mester Danmark eller Ungarn, som spiller mot hverandre søndag i Albertville.

– Det blir Danmark, så det er bare å gjøre seg klar, sier Berge til NRK.

– Vil ta danskene

Espen Lie Hansen, som spiller for den danske klubben Midtjylland, ser gjerne at Norge får et møte med sine danske venner.

– Det hadde vært kult å møte Danmark. Jeg spiller til daglig i Danmark, så jeg vil gjerne ta danskene, sier han humørfylt.

Norges målvaktkomet Torbjørn Bergerud tilbringer i likhet med Hansen klubbtilværelsen i Danmark.

– Vinner vi (mot Danmark) blir det lettere å komme hjem til Danmark. Det hadde vært sinnsykt fett, sier keeperen.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Danmark er regjerende OL-mester, så det blir spennende og tøft. Sånn sett håper jeg mer på Ungarn, som på papiret er lettere motstand, legger han likevel til.

– Gode nok

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener på sin side at Norge er gode nok til å slå både Ungarn og Danmark.

– Danmark er det beste laget på papiret, så det blir nok de (som møter Norge). Jeg kunne tenkt meg å være på tribunen når Norge knuser Danmark i en kvartfinale. Det må jeg innrømme, sier Tvedten, som mener det aldri har vært større muligheter for å oppleve Norge i en semifinale i et VM for menn.

– Kvartfinalen er en enkeltkamp. Vinn eller forsvinn. Paris eller hjem. Begge lagene som møtes vet hva det handler om, konstaterer NRKs ekspert.

– Aldri sett Norge så gode

Norges VM-spill gjør at danskene er bekymret før en mulig kvartfinaleduell i VM.

– Beste noen gang, sier rekordmann Lars Christiansen om Sander Sagosen og co. De var gode i dag (mot Makedonia), nordmennene. Det er alltid spesielt å spille kamper mellom Norge og Danmark. Jeg var selv med i en rekke av dem, sier Lars Christiansen til NTB.

Han scoret over 1500 landslagsmål i en lang og suksessrik karriere.

– Har du sett Norge så gode noen gang?

– Nei, de spiller flott håndball og er også veldig organiserte. De spiller med en stor entusiasme, flytter ballen godt og er glade ute på banen. Det blir åpenbart en tøff kamp for Danmark.

Keeper Torbjørn Bergerud spilte en strålende 1. omgang mot Makedonia.

– Det ser også ut som det er framgang på målvaktssiden i Norge, sier Christiansen.