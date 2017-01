Bjarte Myrhol: - Helt fantastisk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er selvfølgelig deilig. Vi visste før kampen om hvis vi løp mye på dem så ble de slitne. Og de ble slitne, sier Espen Lie Hansen.

– Nå hadde det vært kult å slå danskene, sier han.

Danmark kan nemlig bli Norges motstander i kvartfinalen.

– Helt fantastisk

Norge har imponert så langt i mesterskapet. I forrige kamp knuste de norske gutta Japan med 38–23. Mot Makedonia fikk de til tider tøff motstand i 1. omgang.

Norge gikk til pause med en knapp 12-10-ledelse i kampen. Da hadde de to lagene fulgt hverandre tett gjennom hele 1. omgang.

Deretter var det norsk dominans på banen i Frankrike og farvel til et totalt utspilt Makedonia.

– Dette føles helt fantastisk, det var en vanvittig god prestasjon, sier Bjarte Myrhol til NRK.

VIDEO: Se sammendrag fra kampen her. Video med tillatelse fra TV 2. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se sammendrag fra kampen her. Video med tillatelse fra TV 2.

– Ikke i nærheten

Etter pausen rykket et offensivt norsk lag ifra og fikk raskt en femmålsledelse. En ledelse som etter økte til både åtte og ni mål før resultatet ble imponerende 34-24.

Magnus Jøndal kjørte mye av showet. Seks skudd ga seks må og dermed ble han også en av Norges toppscorere sammen med Eivind Tangen.

– Jeg er veldig fornøyd med at det har gått såpas bra. Da har man selvtillit, og skuddene går inn nesten uansett hva som skjer.

En lett sjokkert ekspertkommentator Øystein Havang lot seg imponere av det norske spillet.

– Det er smått sinnssykt, sier han.

– Jeg må si at Makedonia ikke er i nærheten nå. Jeg skal ikke si at det er kun et lag på banen, men det er ikke langt ifra, kommenterte NRKs ekspert.

– Tamt lag

Sander Sagosen og resten av Norge er klar for kvartfinale. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Havang får støtte av ekspert Håvard Tvedten.

– Det er et tamt lag de har på banen, mener Tvedten om Makedonia.

– Vi gjør jobben til de grader, vi spiller med en enorm selvtillit, kommenterer han.

Dermed møter Norge enten Danmark eller Ungarn i kvartfinalen. Kampen mellom de to lagene spilles søndag. Danskene blir klar favoritt til å gå videre fra søndagens åttedelsfinale.

– Det føles utrolig godt. Det var deilig å få en slik kamp, hvor vi i andre omgang spaserer til kvartfinale, sier Kristian Bjørnsen.

– Hadde sommerfugler

Trener Christian Berge innrømmer at han hadde litt sommerfugler i magen før kampen i dag.

– Så det var godt å få det i mål. I 2. omgang ryker kampen tidlig, men all ære til gutta for at de fullfører, sier Berge.

– Planen var å løpe veldig mye på dem, så de kom i rød sone, som vi sier. Og dit kommer de nesten i de fem siste minuttene i første omgang. Da begynner de å slurve litt.