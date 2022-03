Berge forbauset etter Norge-returen: – Har aldri vært borti dette før

I 2-0-seieren mot Slovakia fredag kveld, som for øvrig var en gullklokke-kamp for Berge, spilte den skadeplagede midtbanespilleren sin første landskamp siden oktober 2020.

– Aldri vært borti før

Sheffield United-profilen gjorde en god figur i returen, men forteller til NRK at han selv ble forbauset over nivået på laget han nå vendte tilbake til.

– Jeg spilte min 25. kamp med flagget på brystet, og jeg har vel aldri følt at vi har stått så godt sammen over 90 minutter. Konsentrasjonen, forståelsen og kontrollen i kampen, det har vi aldri vært borti på det nivået her før. Vi spiller mot en sterk EM-nasjon, men jevnt over var det meget, meget bra, sier Berge til NRK.

Dette var altså første gang han fikk spilletid under Ståle Solbakken som landslagssjef.

24-åringen svarer bekreftende på vårt spørsmål om han merker en klar forskjell på laget siden han sist spilte.

– Ja, tryggheten. Man ser at folk har vokst med ansvar etter å ha fått spille mye i det store utland. Det er en ro og trygghet der ute som jeg ikke har fått kjenne på samme måte før. Jeg følte meg egentlig aldri truet i kampen. Relasjonene offensivt sitter, vi står bra etter i gjenvinning ... Jeg synes egentlig det var en veldig god match, sier Berge.

– Er nok det yngste landslaget i Europa

Det var også en svært fornøyd landslagssjef som møtte pressen etter den solide 2-0-forestillingen mot Slovakia fredag kveld.

Solbakken mener det er mye potensial i den gjengen han nå råder over.

– Vi er nok det yngste landslaget i Europa nå. De ti utespillerne har en gjennomsnittsalder på 23,7 år eller noe sånt ifølge Hangeland, som er god på hoderegning, sier Solbakken til NRK.

I faktaboksen kan du faktasjekke Hangelands regneegenskaper. Et hint: Han er like solid som han var som midtstopper.

Regnet Hangeland riktig? Ekspandér faktaboks Her er Norges utespillere mot Slovakia: Marcus Holmgren Pedersen: 21 år

Andreas Hanche-Olsen: 25 år

Leo Østigard: 22 år

Fredrik André Bjørkan: 23 år

Mathias Normann: 25 år

Sander Berge: 24 år

Alexander Sørloth: 26 år

Martin Ødegaard: 23 år

Mohamed Elyounoussi: 27 år

Erling Braut Haaland 21 år: Snittalder: 23,7 år. Hvis Ørjan Nyland (31) hadde vært med i regnestykket, hadde Norges snittalder vært 24,3.

Overfor NRK trekker Solbakken også frem konkrete spillere som han lot seg imponere av mot Slovakia: Fredrik Bjørkan og Marcus Holmgren Pedersen.

– Det var morsomt også med begge backene. Bjørkan overrasket meg positivt. Han hadde selvtillit og bra timing i sine fremstøt. Men det er klart, vi har to ledestjerner der i Haaland og Ødegaard, som begge er internasjonalt «proven», sier Solbakken.

En annen unggutt som kom bra fra det, er Genoa-stopper Leo Østigård (22).

Den knallharde midtstopperen fikk sin A-landslagsdebut mot Slovakia, og etter kampen vanket det lovord fra sjefen sjøl.

– Det er helt klart godkjent, det også. Vi visste at de ville spille opp mot han store, sterke spissen sin, og han er god i boksen. Men både han og Andreas Hanche-Olsen kledde jo av ham i perioder. Begge de to gjør en fornuftig kamp, både individuelt og sammen.

Debutanten selv er glad for å ha unnagjort en solid debut.

– Det er min og vår jobb bak der å holde nullen. Vi har jobbet bra på trening og lært mye de siste dagene, jeg har i hvert fall lært hvordan man skal «pushe» opp linja, hehe. Det kostet, men jeg tror det kostet enda mer for spissen og angrepet deres. De hadde én sjanse, ellers så det bra ut. Det er jeg fornøyd med, sier Østigård etter kampen.

22-åringen får ros av Berge etter debuten.

– Jeg er veldig imponert. Han viste stor tilstedeværelse og var rolig på ball, sier Sheffield United-spilleren til NRK.

Neste kamp, også den en privatlandskamp, spilles allerede tirsdag kveld klokken 19. Da er Armenia motstander på Ullevaal stadion.

Den neste tellende kampen for Solbakkens menn kommer ikke før 02. juni. Da starter Norge nasjonsliga-gruppespillet borte mot Serbia i Beograd. Norge er i gruppe med Serbia, Sverige og Slovenia.