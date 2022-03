Solbakken lettet etter seier – kommer med krav til Ødegaard

Først scoret Haaland 1-0 i det 76. minutt før Ødegaard fastsatte sluttresultatet til 2-0 tre minutter senere.

– Det var et klassisk Erling-mål. Og det var også på tide at Martin begynner å score. Det var et vakkert mål, så får vi håpe at det var starten på flere mål, sier landslagssjef Ståle Solbakken under pressekonferansen etter kampen.

Ødegaard-krav

Han mener det var litt tilfeldig at det var nettopp Ødegaard som scoret. Han kommer derfor med et krav til sin egen kaptein:

– Det er vel noen år siden sist og han må begynne å score mer. Erling har litt igjen til toppformen, men det skulle bare mangle. Vi holdt ham på banen fordi han ikke hadde noen plager. Han blir bare bedre av dette og det tror jeg Dortmund synes også, sier Solbakken til TV 2.

Dermed gikk det som lenge så ut til å bli en frustrerende og sjansesløsende kveld over til å bli en opptur for de norske fotballherrene.

– Jeg føler at vi gjør en god kamp. I første omgang malte og trykket vi på, men slet med uttellingen. Vi var ganske fornøyd med den første omgangen, det eneste som manglet var scoringen, forteller Ødegaard til TV 2.

– I andre omgang falt vi litt i presset og manglet litt trøkk, men det var godt å få en scoring. Når vi i tillegg får to av dem, blir det komfortabelt, legger han til.

– Typisk Erling

Slovakia, som i likhet med Norge endte på tredjeplass i sin VM-kvalikgruppe og må se mesterskapet fra sofaen, ble et nummer for små for et relativt toppet norsk mannskap.

Kampen var skadeplagede Erling Braut Haalands første opptreden med flagget på brystet siden september i fjor, og på kjent vis noterte han seg igjen for en ny scoring. Nå står 21-åringen med 13 mål på 15 landskamper.

– Det er typisk Erling, det. Det er mye styr og snakk rundt ham, men han har fokus på det han skal. Han går ut og leverer igjen. Det er vanlig for Erling, så vi er heldig som har ham, sier Ødegaard.

Haaland selv ble skjermet fra mediene etter kampen fredag.

– Syntes synd på spillerne

Er det noe som bør gi Solbakken hodebry, er det imidlertid uttellingen foran mål. Norge burde ha scoret både fire og fem mål med normal uttelling mot Slovakia.

Dette var første gang på tre kamper Norge fant nettmaskene under Solbakken.

Han fryktet lenge en gjentakelse av forrige hjemmekamp, som endte 0-0 mot Latvia.

– Jeg syntes litt synd på spillerne. Det var litt Latvia-vibber over det, for vi skapte like mange sjanser som i den kampen. Vi scoret på vår åttende eller niende sjanse. Jeg beundrer dem for å beholde intensiteten.

– Vi spiller mot et lag som er omtrent som oss, sånn i utgangspunktet. Sånn sett er jeg fornøyd over at det er sånn forskjell på lagene, kommenterer Solbakken videre.

TILBAKE: Erling Braut Haaland har vært savnet på det norske landslaget. Fredag var han tilbake. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Store sjanser

Kampens første store sjanse kom etter bare seks minutter.

Marcus Holmgren Pedersen parkerte en slovak før han fant Haaland sentralt i banen. Han flikket videre til Elyounoussi, som på halv volley skjøt rett i tverrliggeren og ut. Det forsøket hadde fortjent en bedre skjebne.

Norge fortsatte å presse Slovakia, og etter 27 minutter var Martin Ødegaard nær scoring da han fyrte av fra 18 meter og fikk drømmetreff. Dessverre for Norge var keeper Marek Rodak med på notene med en fin redning.

Anført av en frisk venstresiden med Elyounoussi og Bjørkan skapte Norge flere farligheter utover i første omgang, men det sto likevel 0-0 da lagene gikk til pause.

Mohamed Elyounoussi var frisk for Norge. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Andre omgang startet med en ny sjanse for vertene, og denne gangen var det Haalands tur til å prøve seg. Spissen fikk ballen i fin posisjon fra Alexander Sørloth, men skuddet langs bakken gikk rett på keeper. Kort tid senere var Elyounoussi frempå med et skudd, men igjen reddet Rodak i det slovenske buret.

Også Slovakia hadde noen få farligheter, og 25 minutter før slutt traff de stolpen med et farlig langskudd.

Haaland-scoring: – Perfeksjon

I et forsøk på å løsne opp i Slovakia-knuten valgte Solbakken å gjøre et trippelbytte. Inn kom Fredrik Aursnes, Mats Møller Dæhli og Kristian Thorsvedt for Sørloth, Normann og Berge.

Og et tok ikke lang tid før byttene ga utslag. Et snaut kvarter før slutt var Thorstvedt både heldig og god da han fikk ballen i mellomrommet og slo en fin stikker gjennom til Haaland.

Fra skrått hold sendte Dortmund-stjernen Norge i ledelsen med en flott chipp.

– Perfeksjon! Endelig fikk Haaland en stor mulighet, og pang, da satt den i nettet, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter scoringen.

Minutter senere smalt det igjen. Først prøvde Haaland seg på et kunststykke av en akrobatisk avslutning, men ballen falt i stedet ned til i beina til Mats Møller Dæhli. Han la den ut igjen til Martin Ødegaard, som sendte ballen i det lengste hjørnet med en nydelig avslutning, og dermed sto det 2-0 til Norge.

– Stjernene skinner, slo TV 2s kommentator Øyvind Alsaker fast. 2-0 ble også sluttresultatet.

Ullevaal-markering mot krigen i Ukraina Ekspandér faktaboks A-landslagsgutta i fotball støttet krigsrammede Ukraina før avspark i kampen mot Slovakia. Landslagssjef Ståle Solbakken meldte mandag at ville komme en markering, men at det var for tidlig å si hva troppen falt ned på. Ute på gressteppet lå to store bannere klare da lagene kom på banen. Det ene var prydet med ukrainske flagg og hadde teksten «Peace now!» (fred nå). På det andre sto det fred på russisk og ukrainsk. Flere landslag har de siste dagene vist solidaritet med ukrainere. Det er over én måned siden Russland startet invasjonen av sin nabo. (©NTB)

Disse startet for Norge mot Slovakia fredag kveld:

Norge (4-3-3): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard (kaptein), Mathias Normann, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Neste kamp, også den en privatlandskamp, spilles allerede tirsdag kveld klokken 19. Da er Armenia motstander på Ullevaal stadion.

Den neste tellende kampen for Solbakkens menn kommer ikke før 02. juni. Da starter Norge nasjonsliga-gruppespillet borte mot Serbia i Beograd. Norge er i gruppe med Serbia, Sverige og Slovenia.