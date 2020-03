Ber om at Hviterussland stanser fotballen: – Spillere er bekymret

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er uforståelig at man fortsetter å spille fotball midt i koronavirus-pandemien, sier generalsekretær i spillerforeningen, Jonas Baer-Hoffmann, til BBC.

Mens fotballen rundt om i verden står stille (med unntak av Nicaragua, Turkmenistan, Burundi and Myanmar) på grunn av koronaviruset, holder fortsatt Det hviterussiske fotballforbundet liv i toppfotballen som planlagt.

Faktisk er dette det eneste landet i Europa der det blir spilt toppfotball akkurat nå, og fotballforbundet i landet har heller ingen intensjoner om å utsette kamper eller avlyse sesongen som følge av koronaviruset.

I helgen strømmet supportere til de ulike stadioner rundt om i landet for å få med seg den 2.-runden av den øverste divisjonen i Hviterussland.

FIFPro krever nå at landet gjennomfører de samme tiltakene som andre land i Europa - altså å stanse all toppfotball.

– Vi ber om at det blir gjennomført de samme tiltakene som i resten av fotballen, forteller Jonas Baer-Hoffmann.

– Det er spillere som henvender seg til oss og forteller at de er bekymret, legger han til.

Hviterusslands fotballforbund har nå solgt TV-rettigheter til land over hele verden. Foto: Sergei Grits / AP

– Total galskap

Fotballpausen i verden har imidlertid ført til uvant etterspørsel for fotballen i Hviterussland. Et produkt som til vanlig ikke får veldig mye oppmerksomhet. Dermed er det også blitt et spørsmål om penger.

Beslutningen om å neglisjere trusselen fra koronaviruset og tillate fans på stadioner har hjulpet Hviterusslands fotballforbund med å selge TV-rettigheter til ti nye land, inkludert store TV-markeder som Russland og India.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, er en av dem som reagerer sterkt på at Hviterussland tjener grovt på å la fotballen rulle videre.



– Dette er regimets måte å skaffe seg oppmerksomhet i utlandet. Det er total galskap. Noe av det mer paradoksale er at det blir fremstilt som en gladnyhet, sier Saltvedt.

– Det gjør den hviterussiske fotballen til den mest attraktive ligaen akkurat nå. Det er akkurat så meningsløst som det høres ut, påpeker han.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Ikke en alvorlig situasjon

Hviterussland styres av sin kontroversielle president, Aleksandr Lukasjenko, som vakte internasjonal oppsikt da han ba sine innbyggere om å drikke vodka og ta badstu mot koronaviruset.

Presidenten har også tilbakevist at det finnes noen tilfeller av koronasmitte i landet, og har i tillegg kommet med en del forvirrende utsagn som at «det er bedre å dø stående, enn å leve mens man står på knærne» og «folk jobber på traktorer, og ingen snakker om viruset. I landsbyene vil traktoren helbrede alle. Åkrene helbreder alle».

– Hvorfor skulle vi ikke spille? Har vi unntakstilstand i landet? Dette er ikke en alvorlig situasjon, og derfor starter vi sesongen som vanlig, sa landets fotballpresident, Vladimir Bazanov nylig.

Landet har 152 registrerte tilfeller av covid-19. Mørketallene er imidlertid antagelig store.

Nabolandet Russland, som lenge lot være å gjennomføre inngripende tiltak, har nå gjennomført omfattende restriksjoner som å stenge grensene for å hindre smitte.

KOMMENTAR: Dumskapens diktatur