Ryggtrøbbel gjør at Therese Johaug (30) må stå over helgens skifestival i Bø i Telemark. Skaden forventes å holde henne borte fra rulleskitrening i 2–3 uker.

– Therese har fortsatt god tid på seg, det er åtte måneder til VM, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Han mener derfor det er veldig viktig at 30-åringen ikke lar seg stresse av noen uker uten full trening nå.

– Hun har nok press på seg som det er med tanke på alt hun har vært gjennom. Derfor er det mer det mentale som kan være utfordringen. Det er viktig å holde hodet kaldt og ikke starte for tidlig opp igjen, for hvis prognosene stemmer er det ingen grunn til bekymring.

GODE RÅD: NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener Johaug har for god tid på seg til å la seg stresse. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kan få uventet positiv effekt

Det er det derimot om problemene vedvarer utover sensommeren og høsten mener eksperten som trente Dario Cologna til OL-gull i Vancouver 2010.

– Jeg ser ingen dramatikk i det nå, men det blir et problem om hun tar de med seg inn i høsten hvor antallet økter med høyt intensitet øker, og det er mer behov for spesifikk trening, sier Aukland.

Han er trygg på at Therese Johaug kommer til å bruke skadeperioden godt, og til og med kunne dra fordel av det

– Hun er ekstremt godt trent, og kommer helt sikkert til å trene godt alternativt. Ofte kan slike perioder gi en uventet positiv effekt fordi man trener mer på det man ellers ikke prioriterer, og kan bli sterkere på andre områder. En skade gir ikke nødvendigvis bare begrensninger, men også muligheter.

– Regner med hun er klar igjen i løpet av et par uker

Til NTB sier landslagstrener Ole Morten Iversen at løping for eksempel ikke er noe problem, men at det er rulleskitrening som ikke er å anbefale.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier han som trener synes valget om å stå over i Bø var enkelt og fornuftig. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Hun var med på alt unntatt maksdrag staking og hurtighetsdrag under samlingen denne uken. Da valgte hun heller å trene på mølla. Hun har aldri vært plaget med ryggen før, men hun trenger litt ro. Konkurransene i Bø inkluderer etter det jeg forstår et langt løp med staking og en sprint, akkurat det hun ikke kan gjøre på rulleski akkurat nå. Jeg regner med at hun er 100 prosent klar igjen i løpet av et par uker, sier Iversen til NTB.

– Ingen dramatikk

– Hun må ta det litt rolig, men i løpet av noen uker håper vi Therese er tilbake i full trening og klar for rulleskikonkurranser,sier medisinsk ansvarlig i langrenn, Øystein Andersen.

–Dette er selvsagt veldig kjedelig. Jeg hadde håpet i det lengste at arrangementet i Bø var innen rekkevidde, men nå må jeg ta vare på helsa og tenke langsiktig, sier Therese Johaug selv.