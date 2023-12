– Jeg hadde ikke trodd det. Det hadde hørt altfor urealistisk ut.

Ulrik Saltnes smiler da NRK spør hva han hadde tenkt hvis han i 2018 hadde fått vite hvor Bodø/Glimt som klubb skulle være i 2023.

Den gangen, i Kjetil Knutsens første år som hovedtrener, havnet gultrøyene på en anonym 11. plass i Eliteserien og var en klubb få utenfor Nordland viet mye oppmerksomhet.

Mye har, mildt sagt, skjedd siden den gang.

VÆRT MED PÅ REISEN: Ulrik Saltnes har opplevd både gode og dårlige år i Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

I år vant de Eliteserien på overlegent vis.

Klubben har blitt seriemester tre av de fire siste sesongene.

Lørdag kan de sikre en sjelden dobbeltriumf om de slår Molde i cupfinalen.

I Serieligaen har de allerede gått videre fra gruppespillet når én kamp gjenstår.

– Jeg synes det har vært en veldig bra sesong, svarer Saltnes.

Ingen skal beskylde ham for å utøve overdrivelsens kunst.

«Nå kollapser det»

Men faktum er at Glimt er blitt en stormakt i norsk fotball. Det er på tide at folk innser at gultrøyene ikke er en døgnflue, mener 31-åringen.

– Jeg har vel mer eller mindre, hvert år siden 2019, hørt folk si at «nå kollapser det». Det er vel først nå omverdenen begynner å få litt tro på oss over tid, forteller Glimt-ringreven.

SUVERENE: Glimt kunne igjen juble for et fortjent seriegull i 2023. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Hjernen bak det hele, suksesstrener Kjetil Knutsen, er inne på mye av det samme som sin midtbanespiller.

– Det blir veldig ofte bemerket når Glimt er inne i en dårlig periode. Men det er når regnskapets time er kommet, det er da du viser hvem som har vært det mest stabile laget, sier han til NRK.

– Og det er Glimt, vi avgjorde serien tre runder før slutt, vi har tatt 70 poeng, som er utrolig sterkt, og så er vi i en cupfinale, og det er en utrolig inspirerende ting å være i, legger Knutsen til.

– Hva hadde du sagt hvis du i 2018 fikk vite hvor dere skulle være i 2023?

– Jeg håper jeg hadde sagt det samme, at alt er mulig her i livet. Det er en grunnregel for meg at du skal alltid gjøre ditt aller, aller beste. Men det var vel ingen som så at vi skulle ha en så fantastisk reise som vi har hatt. Så det er jeg veldig ydmyk for, og utrolig glad for at jeg har fått lov å være med på, sier Knutsen.

GODE TIDER: Daglig leder Frode Thomassen og Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen har hatt mye gøy de siste årene. Mer enn førstnevnte våget å håpe. Foto: Mats Torbergsen / NTB

«Glimt blir aldri seriemester»

På Glimts årsmøte i 2018 sa daglig leder Frode Thomassen det rett ut:

«Glimt kommer aldri til å bli seriemester».

I dag ser han tilbake på utsagnet med glede. Faktisk bruker han det ofte selv når han holder foredrag.

– Det handlet om hvor vi var den gang. Jeg tror at mange tenker at det er en sammenheng mellom ressursene man har og det man klarer å skape. Jeg tror at Glimt er blitt en inspirasjon for andre klubber. Det handler om folkene og måten man jobber på. Når man jobber sånn som vi gjør er det ingen grenser. Vi lever i en tid hvor vi tror at alt er mulig, sier han til NRK i dag.

SUKSESS: Kjetil Knutsen har stått i bresjen for Glimt-suksessen de siste årene. Foto: Francisco Seco / AP

– Helt ekstrem

Selv om ikke Ulrik Saltnes i sine villeste fantasier hadde trodd det skulle gå såpass bra som det har gjort, var det tydelige tegn allerede etter Knutsens debutsesong i 2018 som tilsa at dette kunne bli bra til slutt.

– Hvis jeg ikke husker helt feil, så satte vi en ny rekord for antall uavgjorte kamper i 2018 (14). Vi så at, med veldig små grep, kunne vi bikke veldig mange av de kampene i vår favør. Og det var jo det som skjedde. Vi så ikke den suksessen som har kommet, men vi så jo at det var store muligheter, sier Saltnes.

Fredrik Bjørkan er Glimt-gutt av hjertet. Han synes det er surrealistisk å være en del av reisen barndomsklubben har hatt de siste fem årene.

Om sesongen de er i ferd med å levere, bruker han større ord enn Saltnes. Men heller ikke venstrebacken kan beskyldes for å overdrive.

– Den er jo helt ekstrem. Hvis vi avslutter på den fantastiske måten, så er det noe av det beste vi noensinne har fått til. Og uansett har det vært en kjempebra sesong. Det er utrolig artig å være med på, rett og slett, sier han til NRK.

Knutsen: – Jeg har aldri magefølelse

Lørdag venter en intens og spennende cupfinale mot et Molde-lag som er nødt til å vinne om de skal få en plass i europacupene neste sesong.

Kjetil Knutsen svarer slik på hvordan magefølelsen er før lørdagens thriller.

– Jeg har aldri magefølelse. Det er mange som spør meg om det, men den lytter jeg ikke på. Jeg tror det er ekstremt viktig at vi jobber med det vi kan gjøre noe med, og det forbereder oss godt. På den måten blir magefølelsen så god som den kan bli, men det er det daglige arbeidet som betyr noe for klar du er til en kamp.

– Opplever du at dere er store favoritter?

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere Moldes sult inn i denne kampen, for det er deres mulighet til Europa i 2024. Det er så nærme 50/50 som det går an å komme, sier han.

