Molde-profilen mistet søsteren til kreft: – Et savn at hun ikke er der

Han var bare fire og et halvt år gammel da storesøsteren Fride ble tatt fra ham under tragiske omstendigheter.

Legene hadde oppdaget en svulst i hjernen hennes. Den var så tett på hjernestammen at det ikke var mulig å operere den bort.

Beskjeden de fikk på sykehuset var like nedslående som den var klar:

Hun hadde bare ett år igjen å leve.

– Vært med på verre enn fotball

Det tok halvannet år før Fride døde, bare syv år gammel. Casper Øyvann, som på det tidspunktet var fire og et halvt år, ble plutselig enebarn.

I dag husker han ikke så mye av tiden rundt dødsfallet.

Men han er ikke i tvil om at sorgen og den vonde opplevelsen har påvirket ham – både som spiller og menneske.

– Jeg sitter med en følelse av at jeg vet at fotball egentlig ikke er kjempeviktig i det store bildet. Jeg har vært med på ting som er mye verre. Hvis det går litt dårlig på fotballbanen, så vet jeg at det ikke er så farlig. Det er sjelden jeg graver meg veldig langt ned. Så det er noe jeg tror jeg har tatt med meg fra det, sier Øyvann til NRK.

PREGET OPPVEKSTEN: Casper Øyvann hadde det ikke lett da familieliv ble et tema på barne- og ungdomsskolen. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Han husker særlig barndommen ble tøff.

Spesielt barne- og ungdomsskolen bød på noen utfordringer for en ung gutt som ikke visste hvordan han skulle forholde seg til sorgen og den nye tilværelsen som enebarn, har han tidligere uttalt til iTromsø, som omtalte saken først.

– Hadde ikke lært meg å snakke om det

På skolen havner man ofte i situasjoner der det blir snakk om familien sin, og det ble vondt for en ung gutt som hadde mistet storesøsteren sin.

– Jeg hadde ikke lært meg å snakke om det. Jeg synes det var vanskelig å snakke om familie generelt. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle si det, hvordan jeg skulle forholde meg til det, forteller han til NRK.

Han husker i stedet at han valgte å trekke seg unna da familieliv ble et tema under oppveksten.

– Så da var det ofte at jeg holdt meg ut av de samtalene, og prøvde å ikke komme inn på det. Etter hvert har jeg blitt mer komfortabel med det, og nå går det helt greit å snakke om det som skjedde, sier han til NRK.

GOD SESONG: Casper Øyvann har fått mye ros for prestasjonene denne sesongen. Her i duell med Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong i Europaligaen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Et savn at hun ikke er der

Tragedien har ført ham enda nærmere sine egne foreldre, tror han i dag. De tilbringer mye tid sammen, også etter at han har flyttet til Molde for å fortsette karrieren der.

– Vi har vært mye sammen. I dag også, vi møtes ofte og snakker mye på telefon. Forholdet til dem har sannsynligvis blitt enda tettere på grunn av det som skjedde. Det setter jeg pris på, sier han.

– Tenker du mye på Fride i dag?

– Det har blitt mindre, fordi jeg har blitt flinkere til å distansere meg litt fra det. Men så merker jeg det jo, spesielt i juletider, når vi er samlet med familien, at da er det jo et savn at hun ikke er der. Det er det, medgir han.

Han har fått en spesiell bevissthet rundt kreft etter det som har skjedd.

I mai i år var han med på å markere barnekreftdagen som Tromsø-spiller og bidro da Barnekreftforeningen gjennomførte sin fotballtrøyefredag.

– Alle kjenner gjerne noen som har eller har hatt kreft, så mange har et forhold til det. Det er jo en forferdelig sykdom, sa Øyvann til Nordlys den gangen.

SKAL SPILLE CUPFINALE: Søndag kommer karrierens største kamp for Casper Øyvann. Da venter Bodø/Glimt i cupfinalen på Ullevaal. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

– Har det kjempebra nå

Han mener historien hans viser at mennesker har en evne til å komme seg gjennom de mørkeste opplevelser.

Den lærdommen tenker han mye på.

– Det er fint å se at vi som familie har klart å komme sterkt ut av det. Vi har det kjempebra nå, alle sammen, og det at livet går videre, det er godt å kjenne på, sier han.

Mens NRK er på besøk, er Øyvann og Molde i ferd med å lade opp til en av årets viktigste kamper, cupfinalen mot Bodø/Glimt 9. desember.

Midtstopperen, som har storspilt denne sesongen, har sommerfugler i magen før karrierens største fotballutfordring så langt.

– Jeg gleder meg, først og fremst. Det blir en artig kamp. Sånne kamper har jeg drømt om å spille hele livet. Akkurat nå gleder jeg meg mest, sier han.