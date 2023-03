Mener landslagsledelsens Bø-plan er egoistisk: – Jeg synes ikke det er greit

– Jeg synes ikke det er greit.

Det sier en tydelig Benedikt Doll til NRK etter å ha hørt morgendagens planer for det norske laget.

STUSSER: Benedikt Doll. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

I går ble det kjent at Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø begge har testet positivt for korona i Nove Mesto, noe som ikke forhindret dem i å konkurrere. I dag unner duoen seg en hviledag, men landslagssjef Per Arne Botnan bekrefter at brødrene skal reise videre til Östersund mandag, der verdenscupsirkuset fortsetter.

Reisemåte? Charterfly satt opp til utøverne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), og det er det som får skiskytter Doll og flere til å reagere.

– Andre kan bli syke. Det er ingen hemmelighet. Hvis jeg hadde vært syk, hadde jeg kjørt bil. Jeg hadde ikke gått på flyet, sier skiskytteren.

Han mener det er et egoistisk valg når det er åpenbart at andre kan bli syke, og han håper de i det minste får tomme seter rundt seg.

Konkurrenter reagerer

Svenske Sebastian Samuelsson er glad for at han ikke skal på samme fly som det norske laget. IBU har satt opp flere fly, og svensken skal på et annet enn sine norske rivaler.

– Jeg har ikke alle detaljer, men hvis de har symptomer og er syke, så er det ikke så kult at de entrer det flyet, sier han etter å ha gått Sverige inn til en andreplass på blandet stafett søndag.

Samuelsson sier at han stoler på at det norske laget tar gode valg, og at idrettsutøvere generelt er flinke til å holde avstand og vaske hender.

– Så hvis du skulle ha reist med samme fly som dem, så hadde du syntes at det var uproblematisk?

– Nei, ikke hvis de har korona, svarer han bestemt.

IBUs koronaregler Ekspandér faktaboks IBUs kommunikasjonssjef Christian Winckler sier følgende til NRK: – Korona har på en måte blitt et normalt helseproblem, men vi er veldig tydelig på at ingen skal risikere noen ting. Men det er laget som må ta en vurdering, sier han om – Det er bare sunn fornuft i våre beslutninger. Helt i tråd med IBUs egne retningslinjer – helse og sikkerhet først.

Det forstår skiskytterekspert Ola Lunde godt.

– Er det egoistisk?

– Ja, de tenker på det som er optimalt for dem, selvfølgelig. Det er derfor de er så gode.

SKISKYTTEREKSPERT: Ola Lunde. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

NRKs Lunde tror at de norske utøverne og lederne hadde reagert, dersom noen andre som gjorde noe tilsvarende.

– Hvis Sebastian Samuelsson og Martin Ponsiluoma hadde hatt positiv koronatest, og de skulle ha reist med charterfly, hva hadde Johannes og Tarjei sagt? Hadde Norge vært fornøyd med det? Det er mine spørsmål, sier eksperten.

– Norge har kjørt en ekstrem streng linje, men de to skal være med på en charter videre. Det er veldig spesielt, fortsetter han.

Sportssjefen fyrer tilbake

Norges sportssjef forstår seg ikke på kritikken. Han mener det er uproblematisk å ta med seg koronasmittede utøvere på flyet.

SPORTSSJEF: Per Arne Botnan Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Det er langt innafor. Våre leger sier at om bord på et fly er det sikreste stedet du kan være, for der byttes det ut luft hele tiden. Og vi sitter med munnbind på fly.

– Skjønner du bekymringen?

– Ja, hvis man ikke vet hvordan det fungerer på et fly. Og hvis man ikke vet hvilke forholdsregler vi tar. Men jeg hadde vært mer bekymret for å bli smittet av andre ting av alle andre på flyet, enn jeg hadde vært skeptisk til å reise med de to.

Botnan erkjenner at begge testet positivt igjen søndag morgen, men vil på ingen måte være med på at planen er egoistisk.

– De får lære seg litt om det før de uttaler seg på den måten, kontrer han.