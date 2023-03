Bø-brødrene gikk verdenscupen med positiv koronatest: – Vi er redde

– Vi er begge usikre. Vi vet ikke helt om vi har det eller ei, men både jeg og Johannes hadde en positiv test med en svak strek, sier Tarjei Bø til NRK.

– Vi vet ikke helt enda hva som skjer. Det var litt usikkerhet i dag tidlig. Jeg kjenner kroppen ikke er helt hundre. Jeg må hjem og ta en ny test, sier Thingnes Bø til TV 2, som omtalte saken først.

Han forteller til kanalen at han ikke kommet til å gå stafetten på søndag.

Det var etter løpet at de to brødrene røpet at de hadde testet positivt for korona i forkant.

– Jeg føler meg hundre prosent, men vi er spent på om vi har blitt smittet av Sturla (Holm Lægreid) tidligere i uken, sier Bø til NRK.

– Vi er redde

Sportssjef Per Arne Botnan opplyser til NRK at Thingnes Bø ikke følte seg bra etter løpet. Det bekrefter bror Bø.

– Han sa at det murret litt i kroppen. Jeg føler selv meg ganske bra. Det er vanskelig å si, av og til kan det være feil tester. Vi har følt oss bra under oppvarming og i løpet. Så får vi se om vi blir syke eller ikke, sier Tarjei Bø.

– Vi er redde og frykter det verste. Så får vi se hva som skjer i kveld, sa Bø til TV 2.

MUNNBIND: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø valgte å stå på pallen med munnbind. Her sammen med Sebastian Samuelsson. Foto: Petr David Josek / AP

Botnan svarer selv følgende om vurderingen om å gå løpet:

– Det er vel en vurdering de gjør. Så klart vil vi ha en friske utøvere på start. Samtidig har jeg respekt for at de kjenner seg litt presset til å gå, når man ikke kan regne bort noen renn også videre, sier Per Arne Botnan til NRK.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) forteller at det ikke finnes noen offisielle koronaregler for om man kan gå løp eller ikke.

– Vi bryr oss definitivt om det, men det er laget som må ta en vurdering, sier kommunikasjonssjef Christian Winckler til NRK og fortsetter.

– Korona har på en måte blitt et normalt helseproblem, men vi er veldig tydelig på at ingen skal risikere noen ting. Men det er laget som må ta en vurdering.

SUVEREN: Johannes Thingnes Bø. Foto: Petr David Josek / AP

Ustoppelig

Selv med positiv test sikret Johannes Thingnes Bø sin 71. seier på øverste nivå på jaktstarten i Nove Mesto.

Med et forsprang på 30 sekunder for Thingnes Bø ble det nesten feige lag for konkurrentene.

Selv med to bom ble det en suveren seier for Thingnes Bø. Tarjei Bø sikret dobbelt norsk, 34,6 sekunder bak sin bror. Bø hadde en bom mindre enn Thingnes Bø, men klarte ikke å holde følget i langrennssporet. Svenske Martin Ponsiluoma tok den siste pallplassen, drøye halvminuttet bak eldstebror Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen måtte i fire strafferunder og ble nummer åtte. Endre Strømsheim og Johannes Dale endte på 13.- og 20.-plass.