Saken oppdateres

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For Belgias nettkjenninger i 2.omgang var prakteksempler på volleyavslutninger, lagspill og kontringer. Scoringer som sørget for et tidlig forsprang i gruppe G.

Mange forventer at seieren i denne gruppen vil stå mellom Belgia og England, og målforskjell vil fort avgjøre hvem av dem som må vinne den tredje og siste kampen for å bli gruppevinner.

En gruppevinner som mest sannsynlig vil unngå å møte Brasil, og som med Tysklands overraskende tap søndag også kan slippe å møte dem.

England, som har scoret fattige 16 mål på sine 17 kamper i de hittil fire verdensmesterskapene på 2000-tallet, må altså ut for å jage mål allerede.

– Vi var tålmodige, for vi visste at alltid er ekstra vanskelig i den første kampen. Panama var godt organisert, men vi har den kvaliteten som er nødvendig for å heve oss. Det var godt at samarbeidet mellom De Bruyne, Mertens og Lukaku begynte å fungere. Lagånden vår var også veldig god da kampen etter hvert åpnet seg opp sier Belgia-trener Roberto Martinez i kampintervjuet.

Panama-trener Hernan Dario Gomez sier det var en dag full av følelser, og en kamp han og laget lærte mye av.

– Dette er femte gang jeg er i et VM, men det føltes ut som den første. Laget var veldig følelsesladd i starten av kampen, men etterhvert som tiden gikk klarte de å fokusere bedre. Dette var en utrolig opplevelse for landet vårt, og jeg sa til spillerne mine at de tapte med verdighet, sier han til FIFA.

Ut i hundre

De røde djevlene gikk ut i hundre, og var nær ta ledelsen allerede etter 39 sekunder da Romelu Lukaku ble servert av Yannick Carrasco.

– Er dette er varsel om hva som skal komme?, spurte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Svaret var ja. Det første kvarteret var en kanonade mot Panamamålet, men forsøkene fra Carrasco, Mertens og Hazard ble ikke synlig på resultattavlen.

Med det resultat at belgierne dabbet av, og med lavere balltempo slet de også med å skape sjanser. Riktignok skrudde de opp igjen de siste fem minuttene av omgangen, men den av gruppespillskampene med den aller største favoritten stod 0-0 til pause.

Pangåpning

Så åpnet 2.omgang bokstavelig talt med et pang. Dries Mertens fikk ballen på volley etter en klarering, og fra hjørnet av 16-meteren klinket han til. I en vakker bue over en fullstendig sjanseløs Panedo. VMs flotteste hittil, i sterk konkurranse.

HATTEN AV FOR DEN!: Dries Mertens fyrte av en volley som vil komme høyt på kavalkadene over de vakreste målene i VM 2018. Foto: Max Rossi / Reuters

– For en fantastisk scoring. Mertens er en strålende spiller, og det viser han i aller høyeste grad der, sa NRK-kommentator Peder Mørtvedt om Napoli-spissen.

– Det blir ikke bedre, mente landslagsspiller Sander Berge i TV 2-studio på Kontraskjæret.

Like etter var Kevin De Bryune nær et nytt belgisk bidrag til kavalkaden over de vakreste målene, men frisparket fra 25 meter strøk stolpen.

Panamas første mulighet kom etter 55 minutter, men den var til gjengjeld stor. Murillo ble spilt gjennom, men helt alene med Thibaut Courtois vant Belgia-keeperen den duellen.

Lukaku-dobbel

Kampen var i realiteten over 22 minutter før slutt da Lukaku stupheadet inn 2-0. Også det særdeles vakkert, først og fremst på grunn av oppbygningen og Kevin De Bruynes innlegg med utsiden av høyrefoten. En helt annen samhandling enn de hadde før pause.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Seks minutter scoret Lukaku igjen da han avsluttet en prakfull kontring med en iskald lobb over Penedo.

– Førsteomgangen til Belgia går i glemmeboken så lenge de har levert det de har gjort i andreomgangen. Strålende scoringer, og de har fått i gang de beste spillerne sine uten å bruke altfor mye krefter, oppsummerte TV2s ekspert Petter Myhre i sluttminuttene.