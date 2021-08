Bekreftet: Klar for Arsenal

Han herja som vanleg – men biletet av den utslitne søstera hans gledde Klæbo mest

AURE (NRK): Han fekk gåvesjekk, applaus og viste for seg sjølv at forma er godt i rute under OL-sesongen. Men sjølv om han vann sprinten i Toppidrettsveka, var det noko heilt anna som fekk Johannes Høsflot Klæbo til å smile etterpå.