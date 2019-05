Bekrefter Chelsea-bud på brennhet Reiten

Det er LSK Kvinners trener Hege Riise som bekrefter Chelsea-budet overfor NRK.

Reiten har lenge vært blant de heteste spillerne på overgangsmarkedet, og det er flere storklubber som har vist interesse for Toppseriens soleklare toppscorer (12 mål).

– VM er fokuset

Da NRK var i kontakt med Reitens agent for en uke siden, fortalte han at en overgang til utlandet kan være aktuelt allerede før VM. Det har ennå ikke skjedd, og Riise forteller at hun trolig ikke forsvinner før etter mesterskapet i Frankrike som starter 7. juni.

Gjør hun det bra der, vil også markedsprisen hennes stige.

NY LAGVENNINNE?: Maren Mjelde (t.v.) i duell med Lyons Ada Hegerberg i mesterligasemifinalen. Mjelde kan snart bli lagvenninne med Guro Reiten. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Etter LSKs 3-1-seier over Sandviken forrige helg, utelukket hun ikke en overgang i sommer, selv om hun ikke ønsket å utdype.

– Jeg vet ikke helt ennå. Det er ingenting som er klart og ingenting som er sikkert. Jeg skal spille VM og det er det som er fokuset mitt, så får vi se.

Hun har også fortalt at hun har kjent på et stort press utenfra om å forlate LSK og Toppserien til fordel for en større, utenlandsk klubb.

– Men det må være noe jeg har lyst til, ikke noe alle andre tenker at jeg skal gjøre, sa hun for to uker siden.

NRK har ikke klart å få Reiten i tale fredag.

Kan få norske lagvenninner

Om det blir en overgang til engelske Chelsea, vil Reiten bli lagvenninne med landslagskollegaene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir.

Blåtrøyene endte på en noe skuffende tredjeplass i Premier League i år, men tok seg riktignok helt til semifinalen i mesterligaen.

Der måtte de se seg slått ut av Lyon, som til slutt vant hele turneringen for fjerde året på rad.