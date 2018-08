– Han er eit av dei største talenta i europeisk fotball. At han går til oss trass i tilbod frå ei rekkje andre store klubbar er vi stolte av, seier sportsdirektør Christoph Freund til klubbens heimeside.

Både Red Bull Salzburg og Molde FK bekrefta laurdag ettermiddag at 18 år gamle Erling Braut Haaland er selt til den austerrikske toppklubben. Men han skal først fullføre sesongen i Molde før han offisielt er Salzburg-spelar 1. januar.

– Det betyr mykje for klubben, guten sjølv og laget at han spelar hos oss ut sesongen. Han gjer ein god jobb for oss og vi får sjå han mykje utover hausten, seier Molde-trenar Ole Gunnar Solskjær i ei pressemelding.

Erling Braut Haaland står med ni mål på 16 eliteseriekampar i år og har vore sterkt linka til Red Bull Salzburg gjennom sommaren.

BLIR UT SESONGEN: Ole Gunnar Solskjær får nytte seg av Erling Braut Haaland når Molde skal kjempe om edelt metall i eliteserien og ein plass i gruppespelet i Europaligaen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Taus om økonomien

Ifølgje administrerande direktør i Molde FK, Øystein Neerland, har klubben kome fram til ein avtale med Red Bull Salzburg som dei er godt nøgde med.

Men Neerland vil ikkje røpe kor mykje pengar romsdalingane tener på overgangen.

– Eg kan seie at Erling spelar hos oss ut sesongen. Men eg kan ikkje seie noko om økonomi eller innhaldet i kontrakten, seier direktøren til NRK.

NØGD MED AVTALEN: Molde-direktør Øystein Neerland. Foto: Gunnar Sandvik

– Kva betyr det for Molde at Haaland spelar hos dykk ut sesongen?

– Han har jo etter kvart blitt ein viktig spelar. Erling har jo nokre ekstreme ferdigheiter og har vist seg å vere ein målscorar. No har han hatt ei viktig rolle i laget og vi synest det er ein god avtale at han skal spele her ut året. Vi har viktige kampar som kjem, varslar Neerland.

Vil få tid på seg

Molde skal spele playoff i Europaligaen mot russiske Zenit seinare i august.

I serien ligg Molde fem poeng bak Brann på topp.

Erling Braut Haaland er son til tidlegare landslagsspelar Alf Inge. 2000-modellen kom til Molde før sist sesong og fekk allereie då mange sjansar.

I år har han fått det store gjennombrotet. I tillegg til ni seriemål har Haaland scora tre mål på tre kampar i Europaligaen.

– Haaland har allereie eit godt namn i Europa. Men han er berre 18 år og vil få tid på seg til å utvikle seg vidare, seier Salzburg-direktør Christoph Freund.