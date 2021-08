Bayern-sjefen fullroser Haaland: – Ekstraordinært

Nagelsmann ble naturligvis spurt om Erling Braut Haaland i forkant av tirsdagens supercupfinale mellom de to største lagene i Tyskland.

For nordmannen fortsatte der han slapp forrige sesong i serieåpningen mot Frankfurt, da det ble tre målgivende og to mål.

– Det er ekstraordinært det han driver med, sier Nagelsmann på pressekonferansen før storkampen.

Slik skal de stoppe ham

Heldigvis for den unge Bayern-treneren har han også en spiss i verdensklasse. Robert Lewandowski satte scoringsrekord i Bundesliga forrige sesong og er regnet som verdens beste spiss per dags dato.

IMPONERT: Julian Nagelsmann roser Haalands prestasjoner. Foto: Christof Stache / AFP

Han ser likheter mellom de to stjernespissene, men det er én vesentlig faktor som skliller dem, ifølge Nagelsmann.

– Haaland har ikke vært i Bundesliga så veldig lenge. Lewandowski har vist at han er verdensklasse over flere sesonger i flere klubber. Det er en veldig viktig forskjell, sier treneren, ifølge tyske Kicker.

Samtidig trekker Nagelsmann frem hvor mye Haaland har bøttet inn på kort tid i gult og svart. Måltrusselen er en åpenbar likhet.

SAMMENLIKNES: Robert Lewandowski er fortsatt kongen av Bundesliga, men blir pustet i nakken av Haaland. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Derfor er han ikke i tvil om at hvem som er mannen å stoppe når han skal jakte sitt første trofé med Bayern München.

– Han må ikke få plass til å løpe, fordi han har en enorm fysikk og hurtighet, sier Nagelsmann og sikter til at Haaland ble målt til en toppfart på hele 35,9 kilometer i timen i helga – raskest i hele Bundesliga.

Og han virker å ha en detaljert plan for hvordan de faktisk skal hindre Haaland i å score i sin tredje kamp på rad.

– Vi må stå veldig tett for å hindre ham rom. Så må vi være gode i gjenvinningspresset for slik at Dortmund ikke får slått ballen hurtig opp til ham. Vi kommer ikke til å klare å forhindre det helt, men vi har også den beste keeperen i verden, sier Nagelsmann.

Manuel Neuer er nå inne i sin ellevte sesong i Bayern München.

– En gavepakke

Julian Nagelsmann er langt fra den eneste som har latt seg imponere av Haaland i sesonginnledningen.

– Haaland gjør at Dortmund kan bli en veldig stor konkurrent for Bayern München og RB Leipzig om seriemesterskapet. Han bringer det vinnende genet til Dortmund som tidligere har manglet det, sa Sky-ekspert og den tyske fotballegenden Lothar Matthäus etter lørdagens kamp mot Frankfurt.

En av dem som scoret etter pasning fra Haaland, var Marco Reus.

Dortmund-kapteinen kunne ikke få understreket nok hvor viktig nordmannen er for laget.

– Haaland er en gavepakke, det må sies. Vi trenger han virkelig. Du må alltid være forsiktig så du ikke roser han for høyt, sa Reus om sin norske lagkamerat.