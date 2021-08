Nordmennene var i aller høyeste grad i begivenhetenes sentrum i kveld.

To mål, tre målgivende, og enda ett målgivende forsøk som ble avblåst for offside. Erling Braut Haaland fortsetter å levere på løpende bånd.

For nordmannen var svært delaktig da Borussia Dortmund sørget for en fantastisk serieåpning mot Eintracht Frankfurt. 21-åringen startet selvfølgelig på topp, mens Jens Petter Hauge måtte ta til takke med benken fra start.

Det skulle aldri være noe tvil om hvem som skulle styre showet i Tyskland i dag, det var en 21-årig nordmann.

For han noterte seg med hele tre målgivende og to mål. De to første målgivende pasningene og det første målet kom etter bare 33 minutter. Nå står han med hele 62 mål på 61 kamper i Bundesliga.

– I dag var det enkelt å være motivert. Jeg hadde gåsehud fra da jeg gikk ut på gressmatten. Det var fantastisk å spille for fansen, jeg har savnet dem mye, sier Haaland til Viasat etter kampen.

OKSEN FRA JÆREN: Erling Braut Haaland kan kalles en okse med rette, også etter kveldens kamp. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Han er som en blanding av en Bond-skurk og He-Man, sa Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet etter nordmannens herjing.

Dermed gjør nordmannen som en elev av en annen nordmann, Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds Paul Pogba i serieåpningen. Nemlig å servere tre målgivende.

– Fem målpoeng! Haaland kan bare ikke stoppes, skriver det tyske fotballnettstedet Kicker.

På tribunen satt også søstrene til Haaland. Det mikset sammen med 25.000 tilskuere gjorde at han fikk litt ekstra motivasjon.

– Hva kan jeg si? Det var en god dag å få spille foran det publikummet her, sier Haaland til Viasat.

SKJERMDUMP: Tatt klokken 20:00 14. august 2021. Foto: Skjermdump

Hauge lusket på bakerste – scoret i debuten

Jens Petter Hauge ble byttet inn etter pausen og fikk dermed sin debut. Nordmannen viste seg frem ved flere anledninger ute på høyrekanten og klarte også å score i sin debut.

I det 86. minutt lusket han på bakerste stolpe på en corner – og fikk et trøstemål på tampen av kampen.

– Det er alltid godt å komme i gang med en scoring, men jeg gjør noen enkle feil som jeg må luke bort. Det tror jeg kommer til å skje når jeg for enda mer kampform og selvtillit, sier Hauge til Viasat etter kampen.

Han var også kjapp med å rose sin landsmann, Erling Braut Haaland.

– Det er som vi har sett de to siste sesongene, det er umulig å gjøre noe med han. Han er blant verdens beste spillere. Han viser det helg etter helg. Vi visste at han kom til å bli vanskelig å stoppe, han er jo involvert i alt de skaper, sier Hauge.

LETTET: Jærbuen kunne feire sammen med 25.000 tilskuere på tribunen etter den elleville kampen. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Leverte fra første minutt

Haaland og Marco Reus var i aller høyeste grad påskrudd fra start. I løpet av kampens seks første minutter hadde tyskeren servert til nordmannen allerede ved to anledninger.

Den norske måljageren klarte ikke å få uttelling på de to sjansene, men det var kun snakk om noen ørsmå millimeter på den andre sjansen.

Etter 23 minutter gjengjeldte Haaland sine tjenester til Reus. Dortmund leverte en kontring fra aller øverste hylle etter å ha vunnet ballen på midtbanen. Haaland beinet over halve banen med ballen i beina, slapp kula akkurat til riktig tidspunkt og dermed var kampens første mål et faktum.

– Dette står til 20 i stil, var den korte kommentaren fra Tjærnås.

KONGER: I kveld viste Dortmund seg fra sin beste side – i hovedsetet? En nordmann med navn Erling Braut Haaland (t.h.) Foto: INA FASSBENDER / AFP

Foran 25.000 elleville tilskuere på Signal Iduna Park var Haaland først nede sammen med Reus for å feire, mens ølspruten ble fanget av TV-kameraene.

Svarte lynkjapt

Litt senere kom den lille kalddusjen. De gulkledde kjørte seg fast på midtbanen, Frankfurt stormet fremover og Dortmunds Felix Passlack så ut til å redde hjemmelaget, men i stedet endte han opp med å bredside den bak hans egen sisteskanse.

Men, hjemmelaget svarte lynkjapt. Fem minutter senere tok Dortmund igjen ledelsen med Thorgan Hazard. Igjen var det Haaland som gjorde forarbeidet.

– Det er nok en gang ellevill fotball, sa Tjærnås.

Så var det endelig nordmannens tur. Haaland snappet ballen foran nesen på Frankfurts lsanker, nordmannen stormet mot mål, og når 21-åringen kommer alene mot keeper, vet vi hva som skjer. Mål.

– Det nest verste i denne historien er at han skaper sjansen selv, det verste er at du vet at når han kommer alene mot målvakt så er det mål, sa Tjærnås etter målet og la til:

– Den offensive fotballen Dortmund har vartet opp med det siste kvarteret har jeg knapt sett maken til.

TIL HIMMELS: Erling Braut Haaland sikter mot stjernene i kveld også. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Tikitakafotballen stoppet ikke selv på 3–1 ledelsen. Drøye kvarteret etter hvilen er det litt klabb og babb i feltet, Haaland får slengt ut høyrefoten, ballen ender hos Giovanni Reyna som fra fem meter får en enkel jobb med å få ballen inn i nettmaskene.

Det stopper ikke her. Haaland setter ballen i nettmaskene for andre gang i kveld, avblåses for offside, men VAR-rommet tar en titt på situasjonen og målet blir stående.

Hauge får et trøstemål for Eintracht Frankfurt helt på tampen, men det er nok fortsatt landsmannen Haaland som stjeler samtlige overskrifter i kveld.

Erling Braut Haaland hadde allerede imponert før kveldens kamp.

For i den første kampen for sesongen, i cupkampen mot Wiesbaden i første runde, scoret Haaland hat trick og sørget nærmest alene for 3–0 seier til gultrøyene.