På eit hjørnespark gjekk nemleg Austerrikes midtbanespelar Baumgartner i bakken då han fekk ein ordentleg trøkk i hovudet etter duell med ein Illja Zabarnyj.

Berre nokre minutt seinare var han tilbake på bana igjen, og skulle ende opp med å skåre kampens einaste mål.

– Openbert noko gale

Tidlegare Premier League-storskårar Chris Sutton følgde kampen for BBC. Han var kritisk til at Baumgartner fekk lov til å spele vidare etter hovudsmellen.

– Dei austerrikske legane har eit ansvar ovanfor spelarane om å ta riktige val. Baumgartner burde blitt bytta ut med ein gong, og fått tilsyn av ein uavhengig doktor. Det er heilt hårreisande at han fekk spele vidare, seier Sutton til BBC.

I RTE sitt studio sat tidlegare Chelsea-spelar Damien Duff. Også han meinte at Baumgartner burde blitt teken av bana.

– Det er kvalmande å sjå han gå ned. Han er nede i kneståande to eller tre gongar. Spelarane trur dei er uovervinnelege, at «det er ingenting som er gale med meg», men det er openbert noko gale med Baumgartner der, seier han.

– Det er ikkje uvanleg at spelarar held fram etter ein hovudskade, men ein ønskjer å forhindre det med å ta ut spelarane umiddelbart, seier Sand.

Ola Sand. Foto: Geir Olsen / NTB

Ved slike hovudskadar skal legane avgjere om spelarane får halde fram eller ikkje. Sand forklarar at ein utfører ein liten test på spelarane, der ein stiller enkle spørsmål for å sjå om spelarane er ved sine fulle fem.

Dei høyrer også på spelarane sjølve, for å få vite om dei kjenner noko ubehag. Men han seier at det er vanskeleg å utføre ein omfattande kognitiv test.

– Adrenalin gjer også at ein spelar føler at han kan halde fram, og av og til kjem symptoma fyrst etter nokre minutt, seier Sand.

Blei matchvinnar

Det kan ha vore det som gjorde at Austerrike valde å behalde 21-åringen på bana etter duellen med Zabarnyj.

Og på eit hjørnespark like etter var han nok ein gong i duell med Zabarnyj. Denne gongen drog han seg fri, og gav Austerrike leiinga midtvegs i den første omgangen.

– Dei har rett og slett blitt skaka i opninga her, Ukraina, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnens etter at Austerrike hadde teke leiinga.

Skaka hadde også Baumgartner blitt etter smellen han fekk. Utover i omgangen var han nede i kneståande ved fleire anledningar, og måtte til slutt kaste inn handkleet berre ti minutt etter at han hadde sendt Austerrike i føringa.

Men skåringa hans var også kampens einaste, og sørga for at Austerrike tok tre særs viktige poeng.

1–0 sigeren sende nemleg Austerrike forbi Ukraina på tabellen, og opp på ein andreplass, og dermed sikkert avansement frå gruppespelet.

Ukraina må på sin side no må vente i spenning for å finne ut av om dei avanserer til utslagsrundane som ein av dei beste trearane i gruppespelet, eller om EM-eventyret er over for denne gongen.