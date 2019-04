Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble snakket mye om skjebnen før kvartfinaleoppgjøret mellom Barcelona og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på Nou Camp tirsdag kveld.

Selv om engelskmennene hadde tapt det første oppgjøret på Old Trafford 1–0, mente noen at det nærmest lå et mirakel i lufta før returen:

De angivelige bevisene var Solskjærs matchvinnerscoring i mesterligafinalen mellom United og Bayern München på samme arena for 20 år siden, at nordmannen som aktiv spiller hadde nettopp nummer 20 på ryggen og at United slo tilbake på utrolig vis mot PSG i åttedelsfinalen.

Vel, sånn ble det ikke.

Solskjær la stor vekt på at lagets hans måtte gjøre seg fortjent til det om de skulle klare det «umulige», men etter 0–3 (0–4 sammenlagt) er det vanskelig å si noe annet enn at United fortjente det de fikk:

En fotballeksjon.

Messi-show

I sentrum for undervisningen sto, som ofte før, Lionel Andrés Messi (31). Den lille argentineren, som har en av sine beste sesonger på lenge, var best i alt, og kronet det hele med to scoringer.

Men selv om Messi hamret inn 1–0 med venstrefoten etter en herlig soloprestasjon og trillet inn nummer to bak en David de Gea i tabbemodus, var det noen sekunder som enmannsangrep rett før pause som fikk fram hos ståpelsen hos alle uten United-sympatier.

Messi mottok ballen feilvendt med Phil Jones i ryggen, vendte opp, fortsatt med Jones i ryggen, og satte fart fremover. Jones hang på i høy fart, men Messi lurte ballen mellom beina på Jones, tok den med seg noen meter til, før han fintet bort den engelske landslagsstopperen med en pasningsfinte, før han spilte fram Jordi Alba.

Sekundet etterpå var hjemmelaget centimetre fra å score da Sergi Roberto avsluttet, men en heldig de Gea stoppet avslutningen.

Nesten pangstart

Messi og Barcelona hadde full kontroll - nesten - hele oppgjøret. Ole Gunnar Solskjær, som hadde valgt en relativt offensiv lagoppstilling, fikk nemlig nesten en superstart da Marcus Rashford ble spilt igjennom etter bare halvminuttet.

Fra noe spiss vinkel dro den engelske landslagsspissen til med en god gammeldags tupp, men avslutningen smalt i tverrliggeren og over bak en tilsynelatende overrasket Marc Andre Ter Stegen.

Derfra og inn handlet oppgjøret kun om Futbol Club Barcelona. Hjemmelaget trodde de hadde spilt seg til straffe etter elleve minutters spill, men dommer Felix Brüch underkjente sin egen avgjørelse etter å ha tydd til videoassistentsystemet «VAR».

Like etter kom 1–0, Messi med venstre, og 2–0, Messi med høyre, og da var kampen i realiteten avgjort.

Den andre omgangen ble en eneste lang parademarsj før de rødblå. Philippe Coutinho hamret inn 3–0 på et herlig langskudd i krysset etter en drøy time.

Klasseforskjell

Barcelona kontrollerte den siste halvtimen, og endte oppgjøret med omtrent dobbelt så mange vellykkede pasninger som Manchester United. Det sier det meste om kvalitetsforskjellen.

Ole Gunnar Solskjær kunne gjøre lite annet enn å innse at det fortsatt er mye jobb som må gjøres om United skal bli like gode som de beste. Det er de ikke per nå - selv om Alexis Sanchez headet i stolpen på tampen.

Nå er det å spille seg inn blant de fire beste i den engelske eliteserien som er Uniteds viktigste oppgave.

Barcelona møter Liverpool eller Porto i semifinalen i mesterligaen. Det avgjøres onsdag kveld.