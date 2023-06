Ellevill snuoperasjon da Graham Hansen og Barcelona vant mesterligaen

Etter forårets mesterliga skuffelse, lå alt til rette for at Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen skulle få sin revansje som storfavoritter mot Wolfsburg - og for et drama det skulle bli.

Etter en ineffektiv omgang av katalanerne, ledet Wolfsburg 2-0 til pause. Men pausepraten til Barcelona skulle vise seg å være svært så effektiv. I andre omgang snur Barcelona 0-2 til 3-2.

– Jeg trodde aldri at dette kunne skje. På 0–2 hadde jeg troen, men det ble vanskelig. Vi viste sterk mentalitet i dag. Jeg er så stolt av laget. Vi måtte bare fortsette med det vi gjorde, og til slutt klarte vi det, sier matchvinner Rolfö til DAZN.

JUBEL: Barcelona kunne juble til slutt etter en dramatisk finale. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Vill snuoperasjon

Barcelona fikk en marerittstart etter tre minutter, da mesterligaens-toppscorer Ewa Pajor vartet opp med en perlescoring utenfor 16 meteren.

DRØMMESTART: Ewa Pajor åpnet med et kremmerhus av en scoring etter tre minutter. Foto: Martin Meissner / AP

Barcelona var lenge det førende laget etter sjokkstarten, og Caroline Hansen fikk en kjempemulighet til å utligne etter 33 minutter. Men effektiviteten til det tyske laget skulle vise seg å være på plass denne ettermiddagen. Som lyn fra klar himmel doblet Wolfsburg ledelsen, da Alexandra Popp rev seg løs fra Paredes og stanget inn 2-0 for Wolfsburg.

To målsjanser og to scoringer var faktum for det tyske laget til pause.

Hansen og Barcelona trengte med det en ordentlig forandring etter pause dersom de skulle klare å snu det:

På fire minutter snur Barcelona kampen fra 0-2 til 2-2.

Caroline Graham Hansen begynner den andre omgangen med å kjøre et ellevilt dribleshow på venstrekanten, før hun slår et innlegg til Patri Guijarro som enkelt setter ballen i mål. Og minuttet senere utligner Barcelona til 2-2.

OMRINGET: Caroline Graham Hansen fintet seg mellom tre spillere før hun serverte Patri Guijarro foran mål. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Etter 69 minutter kroner Fridolina Rolfo snuoperasjonen komplett, og setter inn 3-2 til katalanerne.

VILL JUBEL: Barcelonas Fridolina Rolfo (t.v), feirer etter å ha scoret lagets tredje mål. Foto: AP

Graham Hansen hylles på Twitter etter kampen:

Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn like før slutt, og fikk være med på å krone verket til en spinnvill mesterligafinale. På et fullsatt PSV stadion i Eindhoven kunne de to norske jentene slippe jubelen løs, og nå løfte det svært jeve mesterliga-trofeet.

– Jeg blir helt rørt. Det var en helt enorm prestasjon, sier fotballekspert for TV 2 Solveig Gulbrandsen.