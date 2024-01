«Slike hendingar skal aldri finnast i idretten», samanfattar sanksjons- og protestutvalet i dommen som vart kjend onsdag.

Der skriv utvalet at spelaren Høvik-spelaren Dimitrij Osokin er utestengd frå å delta i bandykampar i Noreg fram til 31.12.2024 – altså ut året.

Osokin har høve til å anke dommen.

Det var i bandykampen mellom Ullevål og Høvik 14. januar hendinga hende.

Etter at dommar Fredrik Bjørseth Vigsnæs hadde gitt ei utvising på ti minutt til Høvik-spelar Osokin, vart han treft av same spelar like etter.

DOMMAR: Fredrik Bjørseth Vigsnæs. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Svært alvorleg hending

I dommen står det:

«Utvalet legg til grunn at det å konfrontere ein dommar, ved å takle denne i brystet med overlegg, med ei ikkje ubetydeleg fart og kraft, etter å ha vorte dømt til ei utvising, og spelet er stoppa, er ein svært alvorleg og fullstendig uakseptabel handling. Det synest ikkje og finnast nokon formildande omstende for handlinga».

I dommen blir det også vektlagt at Høvik-spelaren skal ha løfta kølla, noko utvalet oppfattar som ein trussel.

«Ein trussel om å slå ein dommar, slik det i denne saka tydeleg verkar, meiner utvalet er nok ei svært alvorleg hending. Ein dommar er på banen for å vareta spelereglane og tryggleiken til spelarane. Når ein som dommar opplever å bli utsette for ein slik trussel, vil dette utvilsamt gjera noko med ein», skriv utvalet om hendinga.

Dei samanfattar det heile slik:

«I denne saka er det to ulike hendingar, som begge har ei stor alvorsgrad. Varetaking av dommarar i idretten er etter oppfatninga frå utvalet svært viktig og det må av allmennpreventive omsyn reagerast svært strengt når slike hendingar finst».

Har beklaga

Esben Hansen, sportsleg leiar for A-laget til Høvik, uttalte følgjande til NRK om saka tysdag:

– Vi beklagar hendinga. Har beklaga til dommaren. Utover det ønskjer han (spelaren) ikkje å kommentera saka.

Han la til at også spelaren har beklaga overfor dommaren. Hansen ønskte ikkje å seia noko meir om saka etter at dommen kom.

Spelaren har heller ikkje komme med noka forklaring til sanksjons- og protestutvalet.

Då NRK snakka med dommar Fredrik Bjørseth Vigsnæs måndag, hadde han ikkje vore i direkte kontakt med den aktuelle spelaren. Han takka likevel for at Høvik har beklaga og støtta frå bandymiljøet.

– Eg har snakka med leiaren av Høvik og fått ei unnskyldning frå Høvik på situasjonen, som eg set pris på. Eg har fått mykje støtte og mange hyggjelege meldingar av bandymiljøet generelt.

Bekymra for tryggleiken

I fjor reagerte dommarmiljøet då ein kollisjon mellom ein spelar og dommar, som dommar Tarald Moe Bjølseth meinte var medviten frå spelarens side, ikkje vart straffa.

Vigsnæs uttalte i forkant av kampen søndag at han opplevde at dommarane hadde fått god behandling denne sesongen.

I etterkant frykta han for kva som ville skje ved fleire liknande hendingar.

– Det som skremmer meg er at vi har hatt ein situasjon i fjor der ein dommar vart påkøyrt. Så har vi denne situasjonen i år. Viss dette skal bli ei gjentakande greie, så er eg bekymra for tryggleiken til dommarar, sa Vigsnæs.

Han fryktar at slike hendingar kan vera med på å skremme potensielle bandydommarar.

– Vi slit med rekruttering, og vi slit med å få folk som ønskjer å døme bandykampar. Det er vanskeleg å få motivert folk til å vilje dømma bandykampar når ein må frykta for eigen tryggleik.

– På kva måte kan dette skremme potensielle dommarar?

– Det kan jo skremme dei med tanke på at ein ikkje ønskjer å utsetje seg for den risikoen det kan vera å dømme, sa han.