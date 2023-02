Her blir dommaren påkøyrd av spelar: – Vi kan ikkje risikere liv og helse

I eliteseriekampen mellom Mjøndalen og Ready 25. januar blei bandydommar Tarald Moe Bjølseth køyrd på påkfrå av ein spelar. Kollisjonen fekk ingen konsekvensar under kampen, men etter å ha sett videobilete av hendinga melde dommaren forholdet til Bandyforbundet.

Bjølseth fekk ikkje medhald hos Sanksjons- og protestutvalet i forbundet. Han anka vedtaket, men heller ikkje dette utvalet valde å straffe spelaren. Det reagerer Christian Førde, leiar i Bandydommernes forening, sterkt på.

– Vi kan ikkje risikere liv og helse på dette. Vi er amatørar som reiser rundt og gjer dette fordi vi synest det er gøy, seier Førde om hendinga.

– Overtydd om at dette var gjort med vilje

Bjølseth fortel at han ikkje hadde full oversikt over situasjonen i kampen. Men at han var overtydd om at det har blitt gjort med overlegg etter han såg videobileta av hendinga.

– Med dei tidlegare situasjonane i kampen, opplever eg at det blei gjort med overlegg og difor melde eg saka inn, fortel Bjølseth.

DOMMAR: Tarald Moe Bjølseth Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Situasjonane Bjølseth viser til er to utvisingar av Mjøndalen sin spelar tidlegare i kampen. Dommaren ville difor melde inn saka, slik at ein annan part skulle vurdere hendinga.

Førde meiner også at spelaren køyrde inn i Bjølseth med vilje.

– Eg er overtydd om at dette var gjort med vilje. Eg trur dei aller fleste som har spelt og/eller dømd bandy sjølv skjønar at dette ikkje berre er eit uhell, seier leiaren av Bandydommernes forening.

Bjølseth seier han respekterer resultatet, men at han meiner utvala ikkje har gjort rett vurdering:

– Eg stiller spørsmål til den vurderinga dei har gjort. Det er eit fysisk angrep på ein dommar som skal vere ein nøytral part i spelet, og det høyrer ikkje heime på ein idrettsarena. Så sånn sett synest eg dei går utanfor det som er å vente av kva som skal gå føre seg på ein idrettsarena.

Dommar Tarald Moe Bjølseth jobbar som teknikar i NRK, men er ikkje redaksjonelt knytt til NRK Sport.

Fryktar for tryggleiken

Hendinga har ført til at dommarane stiller spørsmål til sin eigen tryggleik på bana.

– Ein blir jo meir redd for sin eigen tryggleik utpå der. Det gjer eg. Eg blir usikker på kva slags vern ein dommar har i dei situasjonane der når sånne saker skjer, seier Bjølseth.

– Vi må diskutere om det er behov for nokre regelendringar eller presiseringar. Viss det vi ser på den videoen er greitt – når spelarar blir forbanna fordi nokre avgjerder går imot dei, så er eg redd. Da er det ikkje mykje vern vi kan vente oss, seier Førde.

DOMMARAR: NM-finaletrio for nokre år sidan. Frå venstre: Gjermund Strømnes, Christian Førde, Fredrik Bjørseth.

Han forklarer at ein tilsvarande situasjon mellom to spelarar, der den eine taklar ein annan bakfrå eller frå «blindside», ville resultert i direkte raudt kort og to–tre kampars karantene. Han synest det er trist at det ikkje er tilfelle når det gjeld dommarar.

Drammens Tidende og Budstikka har tidlegare skrive om kampar som har blitt avlyste og utsette fordi dommarar ikkje har ønskt å dømme kampane til Mjøndalen etter påkøyrselen av dommar Bjølseth.

– Vi følger naturlegvis avgjerda frå ankeutvalet, ho er endeleg. Om nokon vel å ikkje dømme enkelte lag eller spelarar får vere opp til den enkelte. Det finst nok allereie uansett, seier Førde.

Ekspert: Handla i strid med NIF sin lov

NRK har vist vedtaka og videoen av hendinga til Eirik Monsen, ekspert på idrettsjuss. Han reagerer på det han ser og les:

– Basert på det eg har fått, vil eg seie at eg er overraska over begge vedtaka.

Monsen påpeikar at han ikkje ønskjer å ta parti i den aktuelle saka, men gir ei meir generell vurdering frå ståstaden hans knytt til dei aktuelle vedtaka.

Vedtaka har teke utgangspunkt i regelverk frå Idrettsforbundet (NIF). Ifølgje NIF sin lov kapittel 11 må hendinga ifølgje Monsen vere gjort med forsett eller aktløyse.

Utvala kunne ikkje sjå bort frå at det var eit uhell, noko spelaren meiner at det var. Difor ville dei ikkje gi spelaren sanksjonar. Den grunngjevinga forstår Monsen lite av.

ADVOKAT: Eirik Monsen. Foto: Bjørnar Ovrebø

Advokaten forklarer at aktløyse siktar til at ein har handla i strid med kravet til forsvarleg framferd, at ein burde handla annleis eller at handlinga kan klandrast.

– Eg kan såleis ikkje sjå grunnlag for at ein må bevise at handlinga blei gjort med vilje, slik det blir uttalt i vedtaka. Slik eg tolkar det har ein her heva kravet til skuldspørsmålet, i strid med NIF si lov, seier eksperten.

Han påstår at ankeutvalet meiner handlinga må ha blitt gjort med vilje utan å heimle kravet.

Verken Seksjons- og protestutvalet eller ankeutvalet i Bandyforbundet har ønska å svare på spørsmål frå NRK eller kritikken frå advokaten. Dei viser til Stein Pedersen i Seksjonsstyret.

– Desse utvala jobbar heilt uavhengig av Seksjonsstyret. Vi har ikkje vore ein del av saksbehandlinga og kan derfor ikkje seie noko om kvifor dei har landa slik dei har gjort utover at dei har vurdert alle sider av saka og dei bevisa/forklaringane som er presenterte for dei, seier Pedersen.

Han legg til at Seksjonsstyret har full tillit til at utvala gjer jobben sin så godt dei kan i alle saker, men at nokre saker kan vere vanskeleg å bedømme.

– Dei burde i alle fall spurd om det gjekk bra

Både Mjøndalen og spelaren deira meiner hendinga var eit uhell.

– Det får dei stå for, vi har ulik oppfatting av kva som skjer. I situasjonen får eg berre kjeft av spelaren og eg reagerer på at det ikkje har kome noko spørsmål i ettertid om korleis det har gått, fortel Bjølseth.

– Eg har stått i mange tette situasjonar og ein får mykje munnhoggeri i løpet av kampar. Men eg har aldri opplevd og kjent meg trua sjølv, fysisk. Det var inga god kjensle å gå ut på bana og dømme andre omgang her. Den kjensla etterpå var veldig ubehageleg, seier dommaren.

Han seier han hadde smerter i ribbeina i ti dagar etter hendinga.

– Dei burde i alle fall spurd om det gjekk bra. Det er normalt når det skjer kollisjonar, at ein ikkje slengjer drit, men heller spør om det går bra. Og det er eg litt overraska over, seier dommaren.

Verken Mjøndalen eller spelaren ønskjer å uttale seg om hendinga til NRK. For dei er saka lukka.