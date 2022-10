Same dag som «Niemann-rapporten» vart publisert starta den amerikanske meisterskapen i sjakk. Der er Hans Niemann ein av deltakarane, sjølv om nettstaden chess.com nyleg avdekte omfattande juks.

Arrangøren meiner dei ikkje kan stengje han ute.

– Før det amerikanske sjakkforbundet, Fide, eller nokon andre styresmakter stengjer han ute må vi som arrangør la spelarane vere, seier Tony Rich i eit intervju med arrangøren.

Rich er administrerande direktør i Saint Louis Chess Club, som arrangerer meisterskapen.

JUKS-RAPPORT: Ifølgje Chess.com juksa Niemann over 100 gonger. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Ekstreme tryggingstiltak

Vanlegvis blir spelarane undersøkte i detektorar før kvart parti. Nokre gonger går dei gjennom metalldetektorar som på flyplassar, andre gonger er det meir omfattande.

Det kan likevel ikkje målast med opplegget rundt årets amerikanske meisterskap.

– Vi har alltid hatt metalldetektorar, no har vi også frekvensskannarar og ekstra skannarar som sjekkar etter silisium, seier Rich og føyer til:

– Viss dei har noko elektronikk, om det er av eller på og om dei sender ut signal eller ikkje, så vil dette bli oppdaga, forsikrar Rich.

I tillegg har dei analysar av partia i etterkant og 30 minutts utsetjing på kringkastinga. Det er stengt for publikum, og berre eit fåtal har tilgang til spelarlokalet.

EKSTRA TILTAK: Hans Niemann avbilda etter andre runde av den amerikanske meisterskapen i sjakk. Foto: Lennart Ootes / Saint Louis Chess Club

Ikkje nok med det, fotografi frå tryggingssjekken viser at ein av spelarane får undersøkt bananen på veg inn i arenaen.

– Ein tenkjer kanskje at det er litt i overkant å sjekke bananen, skriv Anish Giri på Twitter.

– Dette er latterleg. Men det er morosamt, seier Hikaru Nakamura på sin eigen Twitch-kanal.

Nakamura meiner også at «banan-mannen» må vere Sam Shankland, sidan han alltid har med seg banan til partia.

NRK-ekspert: Niemann bør roe ned

Bråket rundt juks i sjakk starta da Magnus Carlsen trekte seg frå Sinquefield Cup for vel ein månad sidan. Onsdag kom ein rapport frå den største sjakknettstaden i verda, chess.com, med ein nedslåande konklusjon for amerikanaren. Ifølgje rapporten har Niemann juksa i over 100 parti på nett.

Likevel speler Niemann no den amerikanske meisterskapen i sjakk.

– Det er merkeleg. Eg synest kanskje, for Niemanns eigen del, at han bør trekkje seg og roe ned. Han bør finne ut kva som er det rette for han og ikkje kaste seg ut i ei turnering der han vil få så mykje merksemd, seier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

EKSPERT: Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Turneringa blir kringkasta til heile verda med 30 minutts utsetjing, men alles auge er retta mot Niemann. I sosiale medium florerer det av skjermdumpar, videoklipp og bilete av kva Niemann gjer.

– Det kan ikkje vere sunt, i den situasjonen, at han skal spele sjakk med heile verdas argusauga retta mot seg, seier Atle Grønn.

Etter to rundar i meisterskapen står Hans Niemann med ein siger og ein remis. Han toppar turneringa før rundane fredag.