Avlyser pressekonferanser – holder stafettlaget hemmelig

Onsdag kveld sendte Norges Skiforbund ut melding om at de avlyser pressekonferansen med det norske langrennslandslaget for herrer torsdag. Det var ventet at herrenes lag for VM-stafetten i Lahti ville bli presentert på denne pressekonferansen.

Det samme hadde skjedd med kvinnenes pressekonferanse dagen før.

Vil ikke at andre nasjoner skal få en fordel

Da landslagstrener Roar Hjelmeset presenterte kvinnenes stafettlag onsdag fortalte han at de avlyste pressekonferansen for å holde laget hemmelig så lenge som mulig.

HOLDT KORTENE TETT TIL BRYSTET: Roar Hjelmeset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er først og fremst for at konkurrentene våre ikke skal få sette opp laget sitt etter hvordan vi setter opp laget vårt, sa Hjelmeset til pressekorpset.

På spørsmål om det er samme grunn til at herrenes stafett er avlyst svarer medieansvarlig for langrenn Skiforbundet, Gro Eide, følgende onsdag kveld:

– Vi tar ut stafettlaget i morgen, svarer Eide på samtlige spørsmål fra NRK.

NRK var også i kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus på sms onsdag kveld, han henviste til Eide.

Forventer et overraskende lag

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, tror en av grunnene til den avlyste pressekonferansen kan være at herrelandslaget kjører samme taktikk som damene. Blant annet fordi de vil overraske konkurrentene.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– De stiller nok med et lag som ikke er helt ventet i og med at Emil Iversen har reist hjem. Vi så det da de presenterte damelaget og Maiken Caspersen Falla var tatt ut noe som var overraskende. Det betyr jo at stafettlagene er litt mer overraskende enn det man først skulle tro og da kan det være at de venter med å offentliggjøre laget til et senere tidspunkt så de andre lagene ikke skal vite hva de gjør, forklarer Aukland.

Aukland legger også til at det er mange taktiske vurderinger som gjøres når man skal velge ut fire løpere.

– Man kan sette løpere opp mot hverandre så man får en taktisk fordel, for eksempel ved å sette gode løpere tidlig så man har muligheten til å gå ifra eller motsatt.