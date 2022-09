Kamper utsatt på grunn av dronning Elizabeths død – usikkerhet rundt Premier League-runden

Etter dronning Elizabeths bortgang er det nå svært usikkert om helgens Premier League-runde kommer til å finne sted.

Sent torsdag kveld skriver EFL (English Football League) at fredagens kamper er utsatt. Det gjelder kamper på andre og tredje nivå i England. Det ble også varslet at flere utsettelser kan bli offentliggjort fredag morgen.

Premier League har ikke uttalt seg offisielt om hva som skjer med runden som varer fra lørdag til mandag neste uke, men har lagt ut en kondolansehilsen til kongefamilien.

– Premier League er veldig lei seg for å høre at hennes majestet dronning Elizabeth II har gått bort. Våre tanker og kondolanser går til kongefamilien og alle rundt om i verden som sørger over tapet av Hennes Majestet, skriver Premier League på Twitter.

Etter dronning Elizabeths bortgang har flere engelske klubber markert dødsfallet i Europaligaen i kveld.

SØRGET: Slik markerte West Ham bortgangen før sitt møte med FCSB. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Forventer utsettelse

Journalist i Daily Mail, Mike Keegan, skriver at Premier League-klubbene forventer en rask avklaring.

– Klubbene forventer en kunngjøring i morgen tidlig. De jeg har snakket med sier de forventer at runden blir utsatt i respekt for dronningens bortgang, skriver han på Twitter.

The Guardian skriver at det blir holdt et hastemøte fredag.

Fotballskribent Henry Winther tror helgens kamper blir utsatt.

– Helgens Premier League og EFL-kamper må jo bli utsatt, skriver han på Twitter.

VM-TROFEET: Dronning Elizabeth deler ut VM-trofeet til Bobby Moore etter at England vant VM i 1966. Foto: - / AFP

Spilt kamper i kveld

Manchester United sin hjemmekamp mot Real Sociedad hadde ikke startet da nyheten om at dronningen hadde gått bort kom. Lagene markerte med ett minutts stillhet i forkant av kampen.

SØRGEBÅND: Manchester United-spillerne markerte både med ett minutts stillhet og sørgebånd. Foto: OLI SCARFF / AFP

Klisjeen om at man kunne høre en knappenål i stillheten var faktisk sann i kveld på Old Trafford. Mange supportere som var på plass på Old Trafford var tydelig preget. Noen ba, og andre holdt seg på hjertet. Flere hadde øynene lukket.

Begge lag spilte med svarte sørgebånd. I tillegg ble det ikke spilt noe musikk før kampen på stadion.

Europaliga-hymnen ble heller ikke spilt ved innmarsj, og det ble ikke tatt noe lagbilde. Reklameskiltene rundt banen ville også være svarte gjennom hele kampen.

Arsenal spilte bortekamp mot sveitsiske FC Zürich da nyheten om dronningens bortgang kom. For å hedre dronningen gikk begge lag sammen til midtsirkelen i pausen og hadde ett minutts stillhet for dronningen.

Også West Ham markerte med ett minutts stillhet før avspark mot FCSB.

ETT MINUTTS STILLHET: I pausen mellom FC Zürich og Arsenal. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Idrettsverden sørger

Dødsfallet har også påvirket andre idretter enn fotballen. Deriblant ble alle stevner i dronningens favorittsport galopp avlyst torsdag.

Golfturneringen DP World Tour ble også avbrutt. Viktor Hovland lå i delt ledelse, men etter at nyheten om dødsfallet til dronning Elizabeth kom ble golfturneringen stoppet.

– All spill er stoppet ut torsdag etter dødsfallet til dronningen, skriver DP World Tour på sine hjemmesider.

De har også avlyst fredagens runde, i likhet med flere andre idrettsarrangementer.

Nyheten har også truffet formel 1-sirkuset, og britiske Lewis Hamilton uttalte seg på en pressekonferanse før dødsfallet var kjent.

– Hun har vært en veldig sterk leder veldig lenge. Jeg vet at hun alltid har vært en som kjemper. Vi vet ikke noe mer om hvordan situasjonen er, men alle mine tanker er med henne og familien, og mine bønner går til dem, sier Hamilton.

Dette er Premier League-runden som kan bli utsatt: