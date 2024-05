Arne Slot kan lett forbedre Liverpool

Jobben som ny trener for Liverpool er lettere enn den høres ut.

Det kan virke umulig for Arne Slot å tre inn for Jürgen Klopp, et karismatisk ikon som har samlet byen bak laget i snart ni år, og som vil huskes for feiringene, sitatene og gliset. På et emosjonelt nivå er Klopp umulig å erstatte.

Men prater vi om resultater, kan Slot løfte laget umiddelbart.

Det laget Klopp forlater, er langt unna perfeksjon.

Kollaps

Den brutale sannheten er at Klopp ikke har gjort det særlig bra de siste årene.

Liverpool har spilt bra i perioder, men på fire år har de vunnet én FA-cup og to ligacuper. I Premier League vil plasseringene over samme periode snart være 3, 2, 5 og 3. Siden februar har de kapitulert i tittelkampen, tapt i Europaligaen mot Atalanta og røket ut av FA-cupen mot et kaotisk Manchester United.

Finnes det rom for forbedring? Absolutt.

GIR SEG: Liverpool har vært på managerjakt siden Klopp i vinter varslet at han kom til å gi seg ved sesongslutt. Tyskeren hadde egentlig to år igjen av kontrakten. Foto: BEN STANSALL / AFP

Zoomer vi ut, har Klopp vunnet én ligatittel på snart ni år.

Han hadde fortjent flere, og ingen glemmer mesterligatittelen fra 2019, men det hadde vært langt verre for Slot å følge etter Pep Guardiola i Manchester City, som marsjerer mot en sjette ligatittel på syv år.

I Liverpool vil selv andreplass være et steg fremover.

Erstatter fra Fredrikstad

Dessuten har Klopps etterfølgere gjort det bra før.

Tyskeren trente to lag før Liverpool, og hver gang han sa adjø, leverte den neste treneren en bedre sesong enn Klopps siste.

Den første var Jørn Andersen i Mainz i 2008. Klopp hadde dratt Mainz opp fra nivå to i Tyskland til Bundesliga, så hadde han rykket ned, og så hadde han prøvd å rykke opp igjen uten hell. Fansen savnet Klopp, men Andersen tok Mainz rett opp på første forsøk.

Mainz har ikke rykket ned igjen siden.

ETTERFULGTE KLOPP: Jørn Andersen overtok roret i Mainz i 2008. Foto: MARTIN OESER / AFP

Den andre var Thomas Tuchel i Dortmund i 2015. Klopp hadde ført laget til to sensasjonelle ligatitler, før det ble to andreplasser og så en syvendeplass. Igjen var Klopp et stort savn blant fansen, men Tuchel leverte en flott andreplass og 78 poeng, en sum Klopp selv overgikk én gang på syv år.

Verken Andersen eller Tuchel ble værende like lenge som Klopp. Ingen av dem hadde like stor suksess på lang sikt. Klopp er Klopp.

Men hver gang forlot Klopp lag som hadde gode forutsetninger for å levere.

Billige grep

Det samme gjør han nå i Liverpool.

De røde spilte som serievinnere frem til april. Stallen er stappet med gode spillere i god alder, og den offensive profilen passer Slot, en Guardiola-disippel som vant den nederlandske ligaen med Feyenoord i fjor ved å stå høyt i banen og kaste spillere i angrep.

I likhet med Klopp liker Slot at laget har ballen mye. Han trekker ofte høyrebacken innover i banen, en rolle som passer Trent Alexander-Arnold, og han elsker driblesterke vinger som skjærer innover og skyter, som Mohamed Salah og Luis Díaz.

Formasjonen hans er 4-2-3-1 eller 4-3-3, som Liverpool bruker.

Det finnes nok av ting Slot kan gjøre for å løfte laget.

Feyenoord slipper inn mindre enn ett mål per ligakamp, delvis fordi de er blant Europas beste lag til å vinne tilbake ballen høyt i banen, og de har hatt svært få skader de siste to årene. Slot kan videreføre disse trendene til Liverpool, hvor forsvaret har vaklet i to år, og hvor for mange nøkkelspillere har vært på sidelinjen.

Ingen av disse grepene koster Liverpool én krone.

Dette er ikke som da Fergie dro

Slot er heldig som trer inn i en bunnsolid sportslig struktur.

Denne situasjonen har lite til felles med da Alex Ferguson, en annen legende, forlot Manchester United i 2013. Ferguson var ansvarlig for nesten alt av det sportslige, og ble fulgt ut døren av den daglige lederen David Gill.

På én sommer mistet United all sportslig kompetanse, en krise for klubbens stabilitet.

HOPPE ETTER FERGUSON: Det viste seg å være vanskelig å etterfølge sir Alex Ferguson i Manchester United. Foto: GLYN KIRK / AFP

Dette kunne vært Liverpools skjebne nå, men i mars overtalte de Michael Edwards til å komme tilbake som fotballsjef for eierselskapet Fenway Sports Group. Edwards er mesterhjernen som ansatte Klopp i 2015, og som var involvert i kjøpene av Salah, Alisson og Virgil Van Dijk.

Siden Edwards forlot Anfield i 2022, har nye signeringer som Darwin Núñez, Cody Gakpo og Ryan Gravenberch slitt med å vise stabil form. Det er ikke rart Chelsea lå langflate etter Edwards.

Med Edwards på plass igjen er den største signeringen gjort.

Edwards har ansatt en sportsdirektør i Richard Hughes, som skal samarbeide med Slot. Denne kompetansen bør sørge for at Slot ikke blir en ny David Moyes.

God timing

Det finnes andre grunner til at Slot kan få det lettere enn Klopp.

Slot kan håpe at Guardiola snart takker for seg. Klopp hadde hatt to seriemesterskap til hadde det ikke vært for Manchester City, men nå har Guardiola snart vært der i åtte år, og rivalene må lure på hvor mye lenger det vil vare.

Sjansene er brukbare for at Slot trener Liverpool den dagen Guardiola drar. Katalanerens standard er i praksis umulig å opprettholde.

Én sikker ting er at Slot tar over Liverpool i en periode hvor Manchester United, Chelsea, Tottenham og Newcastle alle har sine problemer. Denne timingen reduserer risikoen for å gå glipp av mesterligaen neste år.

Så må vi ta med forventningene rundt trenerbyttet.

Solide fundamenter

Ingen forventer realistisk sett at Slot skal være like god som Klopp.

Slot har vunnet ligaen og cupen i Nederland, men det slår ikke de to tyske ligatitlene til Klopp, eller at han tok Dortmund til mesterligafinalen i 2013. Klopp er en av de beste trenerne denne generasjonen har sett, og vil huskes som en av Anfields største.

Men Slot trenger ikke være en ny Klopp for å lykkes.

SUKSESSFULL: i Nederland har han hatt suksess. Nå ser det ut til at Arne Slot blir Liverpools nye manager. Foto: OLAF KRAAK / AFP

Det vanskeligste Klopp har gjort i Liverpool, er ikke å vinne titler, men å bygge laget opp fra topp-seks-kandidater til regelmessige utfordrere. Der hvor Klopp tok over et ruin av et lag, kan Slot bygge på solide fundamenter.

Slot skal simpelthen forbedre et lag som nå halter inn til tredjeplass.

Han har en sterk stall.

Han har en genierklært sjef.

Sjelden har det vært så gunstig å følge etter en legende.