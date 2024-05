Arne Slot bekrefter: Blir Liverpool-manager neste sesong

– Jeg kan bekrefte at jeg blir den nye treneren der neste sesong.

Det fortalte Arne Slot på en pressekonferanse på selveste 17.-mai, skriver Liverpool Echo og Daily Mail fredag.

Liverpool har foreløpig ikke omtalt nyheten i sine kanaler, men Feyenoord bekrefter Slots avgang fredag.

Dermed har Liverpool funnet mannen som skal etterfølge åtte og et halvt år med Klopp i sjefsstolen.

– Jeg tror det kan bli kjempebra totalt sett. Jeg mener han er høyere rangert enn det Erik ten Hag var da han overtok Manchester United etter å ha vært Ajax-manager.

Det sier fotballkommentator, Paul Thomas Clay, om Liverpools påtroppende manager, Arne Slot.

Clay følger nederlandsk fotball tett og begrunner hvorfor han har større tro på Slot enn ten Hag.

– Alle trenere på dette nivået er dyktige når det gjelder taktikk og organisering. Men Slot virker som en med sterkere menneskelige kvaliteter enn Erik ten Hag. Slot er en personlighet både internt og utad, fortsetter Clay.

Etter å ha blitt koblet til Liverpool-jobben en god stund, er det nå endelig bekreftet at Slot skal lede Liverpool neste sesong.

45 år gamle Slot kommer fra jobben som manager for nederlandske Feyenoord.

Ifølge flere medier vil det koste Liverpool nærmere 150 millioner norske kroner å kjøpe Slot løs fra hans nåværende kontrakt.

Arne Slot Ekspander/minimer faktaboks Fullt navn: Arend Martijn «Arne» Slot Alder: 45 (Født 17. september 1978) Nasjonalitet: Nederlandsk Tidligere klubber som manager: SC Cambuur (assistent) 2014-16, SC Cambuur (midlertidig hovedtrener) 2016-17, AZ Alkmaar (assistent) 2017-2019, AZ Alkmaar (hovedtrener) 2019-21, Feyenoord (hovedtrener) 2021-24 Meritter som manager: Seriemester i nederlandske Æresdivisjonen i 2023. Cupmester i Nederland i 2024 med Feyenoord. Tapende finalist i serieligaen i 2022 med Feyenoord Annet: Tidligere offensiv midtbanespiller for blant annet PEC Zwolle og Sparta Rotterdam Kilde: Transfermarkt.com

Clay får støtte fra NRKs fotballskribent Thore Haugstad i at Slot har noe ten Hag ikke har.

– Ten Hag er stiv og har klare mangler i måten han kommuniserer. Mange dro frem at de var bekymret for dette før han tok jobben i Manchester United. Det å ha karisma som manager er viktigere i England enn noe annet land, sier Haugstad.

– Fint å unngå en ny Mourinho

Haugstad mener ansettelsen gir veldig mening, tatt i betraktning at det manglet på åpenbare alternativer da ettertraktede Xabi Alonso valgte å bli værende som manager i Bayer Leverkusen.

– Slot er en typisk moderne trener. Nesten alle trenere i tidlig 40 årene har hentet inspirasjon fra Pep Guardiola og presser høyt. De har ballen mye og er taktisk fleksible. Det er fint for Liverpool å unngå en ny José Mourinho.

Det sier Haugstad og viser til den ofte defensive tilnærmingen til Mourinho.

– Slot presser høyt, er aggressiv og har en ambisiøs spillestil. Likevel har jeg ikke sett noen vanvittig særtrekk som gjør at han skiller seg ut, sier Haugstad.

Clay kaller Slot en «visjonær» og trekker frem hans kraftkrevende fotball.

– Spillerne hans må løpe mye. Det blir ikke noe hvileskjær etter Jürgen Klopps «heavy metal-fotball». Det blir vel så tøft. De er godt organiserte, men spiller mer direkte og i lengderetning enn det som er vanlig i nederlandsk fotball, sier han.

På spørsmål om det er noen åpenbare spørsmålstegn ved Slot som ny manager i Liverpool, peker både Haugstad og Clay på det faktum at han kun har vært manager i Nederland.

– Det er en stor styrke for trenere å ha erfaring fra flere land. Slot har sikkert hentet inspirasjon fra andre, men det er ikke det samme som å være manager der, sier Haugstad.

Klopp: Han er desperat etter jobben

Klopp ble spurt om Slot i forkant av Liverpools kamp mot West Ham, da det ennå ikke var bekreftet at Slot ville overta.

– Om han er den utvalgte, så har det vært veldig tydelig fra første stund at han har lyst på jobben. Det liker jeg. Han er desperat etter jobben og spent på å komme i gang, sa Klopp og påpekte at han liker måten Slots lag spiller fotball.

Men ikke nok med det:

– Det jeg hører om han er at han er en flink trener og fin fyr. Dersom han er løsningen, så er jeg strålende fornøyd. Det er ikke opp til meg og dømme han, men det høres veldig bra ut, sa Klopp videre.

Den 56 år gamle tyskeren sier jobben som Liverpool-manager er verdens beste jobb. Samtidig tror han Liverpools dalende formkurve mot slutten av sesongen, kan gjøre jobben lettere for neste manager som kommer inn.

– Det hjelper definitivt at vi ikke ser ut til å få den beste avslutningen, for da er det muligheter for forbedring, for å si det sånn, sa Klopp.

Det er Haugstad enig i:

– Hadde jeg vært Slot hadde jeg vært glad for at Liverpool ikke vant alt i år. Det ville gjort ting vanskeligere for ham når han overtar.

Selv om Liverpool har vært blant England og verdens beste lag de siste årene, tror Haugstad det er mulig for Slot å korrigere ting til det bedre.

– De kan få en klar forbedring i spillestilen. Jeg synes blant annet Liverpool har vært for offensive denne sesongen, med enormt offensive backer.

– Som å hoppe etter Wirkola

Mange har pekt på det å overta etter Klopps ni år i klubben, som en nærmest umulig oppgave. Dette fordi Klopp vant alt han kunne vinne med Liverpool og tidvis brakte de til nye høyder.

– Karismaen til Klopp er umulig å erstatte. Han samlet hele byen bak Liverpool med en arbeiderklasse-identitet. Det ikonet Klopp har blitt tror jeg blir vanskelig å følge etter. Alle visste hvem Klopp var før han kom, men det er mange som nå må google Arne Slot, sier Haugstad.

– Å trene etter Klopp blir som å hoppe etter Wirkola. Det blir vanskelig. Omgivelsene, han selv og pressen kan ikke forvente at det blir det samme. Det kommer til å bli en liten overgangsperiode, men jeg tror det blir bra, sier Clay.