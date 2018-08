Åpner for taktikk: – Tror konkurrentene er litt redde

– Det er en gunstig situasjon at vi trener sammen hele tiden og kjenner hverandre så godt. Kanskje vi kan skaffe oss et lite overtak med litt psykisk terror mot konkurrentene, sier Filip Ingebrigtsen (25) til NRK.

Alle tre har tider og meritter som tilsier at medaljesjansene så absolutt er til stede både på 1500 og 5000-meter.

Derfor er det også helt uaktuelt for brødrene å ofre seg for hverandre. Men det er likevel mulig å være taktisk, mener Filip.

– Leker med scenarier

– Det blir nok snakk om det, men om det er så lett å få til på en 1500 meter, er en annen ting. Men jeg tror konkurrentene våre er litt redde for hva vi skal få til, sier 25-åringen.

– Vi diskuterer og leker med forskjellige tanker å løse det på. Men det er litt vanskelig å planlegge alt ned til hver minste detalj. Det er ikke alt du kan styre. Men vi leker med forskjellige scenarier.

TO AV TRE: Filip Ingebrigtsen tok EM-gull på 1500-meter i 2016, Henrik bak i bildet tok bronse. Foto: Matthias Schrader / AP

Tvilende yngstebror

Yngsteblad Ingebrigtsen er imidlertid ikke like overbevist om at det blir mulig å bruke taktikk i kampens hete.

– Jeg tror det er lite sannsynlig å se alle tre på pallen, men samtidig er jo sjansene større for at i minst én av oss blir å se der. Jeg tviler på at det blir noe samarbeid, for alle er ute etter å optimalisere sitt eget løp, sier Jakob.

Årsaken er åpenbart at alle tre har mulighet til å ta gull på begge distanser.

Ingen fra Europa har løpt fortere enn brødrenes bestetider i 2018.

FØRSTEMANN: Blir dette rekkefølgen også over målstreken, eller vil Filip sette yngstemann Jakob på plass? – Det har fortsatt ikke gått helt opp for meg at jeg er en del av verdenstoppen, sier Jakob. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Jeg er det svake leddet

Eldstemann Henrik har heller ikke noen stor tro på en brødreallianse, selv om han synes det er gøy å flørte med tanken.

– Det hadde jo vært kult med tre medaljer, og vi har snakket om hva som hadde skjedd dersom vi alle tre bare dunket av gårde. Men ingen er villig til å ofre seg, sier Henrik Ingebrigtsen.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal påpeker også denne utfordringen.

– Det er ikke så mye å hente på å samarbeide uten at noen ofrer seg. Og det har jeg full forståelse for at ingen av dem ønsker, sier Rodal.

Henrik, som har kjempet seg tilbake etter en lang skadeperiode, er klar over at han fort kunne blitt den som måtte innta offerrollen.

– Det er jo jeg som er det svake leddet akkurat nå. Å komme seg tilbake har vært brutalt, jeg liker jo ikke at de har tatt fra meg persen min. Eller, jeg vil ikke at de skal løpe saktere, men jeg ville helst ha sprunget fortere selv.