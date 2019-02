Angrer på at han gikk – gir bort VM-plass til gullvinner Røthe

Røthe tok sitt første individuelle VM-gull på herrenes 30 km skibytte i Seefeld. Martin Johnsrud Sundby tok bronsen.

De to andre norske på start gikk det dårlig med. Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen ble hektet av tidlig på klassiskdelen, og ble henholdsvis nummer 30 og 31.

– Kanskje litt færre skirenn enn planlagt

Iversen forteller at han enkelt og greit ikke var god nok, understreker at det er kjedelig å ha en sånn dag, men at han tar det som en mann.

Trønderen forteller videre at han prøvde å henge med de beste på skøytedelen, men at han etter hvert skjønte at han bare «måtte trekke inn bremsen». Iversen og Klæbo sparte derfor krefter til søndagens lagsprint på skøytedelen.

Her jubler Johaug og Østberg for Røthes VM-gull Du trenger javascript for å se video.

På grunn av lørdagens svake resultat, tror Iversen at det kan bli litt færre VM-renn på han antatt og han tenker da spesifikt på herrenes 15 kilometer, som står på VM-programmet førstkommende onsdag.

– Det blir mange løp på kort tid, er det sånn i etterpåklokskapen at du hadde ønsket at du ikke hadde gått?

– Ja ... Det er ikke sikkert det blir så mange løp på meg nå, sier Iversen.

SKUFFET: Emil Iversen, her etter målgang på tremila i Seefeld lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Frykter du at Sjur tar plassen din på 15-kilometeren?

– Han skal i hvert fall gå før meg, det er det ikke noen tvil om, sier Iversen.

– Så du gir bort plassen din?

– Sånn som det ser ut nå, skal i hvert fall han gå. Er jeg ikke god nok, da er jeg ikke god nok, da er jeg ikke på start heller, sier Iversen.

Klæbo: – Tenke oss nøye om

Johannes Høsflot Klæbo fikk spørsmål om det samme da han passerte pressesonen underveis. 22-åringen hadde en tung dag og var i likhet med Iversen skuffet over at han ikke klarte å henge med de sterkeste løperne.

FIKK DET TUNGT: Johannes Høsflot Klæbo, her under tremila i Seefeld lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men vil du gå den 15 kilometeren?

– Så langt har jeg ikke tenkt ennå. Men det så ikke noe lovende ut i dag. Jeg får ta morgendagen (lagsprint) nå og så tenke oss nøye om før vi bestemmer det 15 kilometer-laget. Det er ikke tvil om at flere har lyst til å gå den, det er ikke sikkert jeg har like lyst, sier Klæbo.

Usikker på om han vil gå

Røthe er ikke krystallklar på at han takker ja til plassen på 15-kilometeren.

– Planen er å gå femmila. Så har jeg hatt et mål om å gå meg inn på stafettlaget. Men 15-kilometeren tror jeg han må ta seg av ... Det må i så fall bli på blanke ski, sier Røthe til NRK.

VERDENSMESTER: Sjur Røthe er usikker på om han vil gå 15-kilometeren i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil du ikke?

– Jo, jeg har lyst til å gå 15-kilometeren, og jeg var veldig nær å kvalifisere meg til laget. Jeg får suge litt på denne karamellen, så får vi legge en plan videre, sier den nybakte verdensmesteren.

Landslagstrener: Emil må forberede seg

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ikke si så mye om laguttaket til 15-kilometeren foreløpig. Først ønsker han at lagsprint-konkurransen blir gjort unna. Deretter venter uttaket.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum (venstre), her sammen med gullvinner Sjur Røthe etter lørdagens tremil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nossum påpeker imidlertid, til Iversens forsvar, at han har vært Norges beste klassiskløper denne sesongen.

– Så klart er han skuffet i dag, og det skal han få lov til å være. Men nå må han brette opp ermene.

– Så han må forberede seg til å gå 15 kilometer?

– Ja, han må forberede seg, sier Nossum.

Angret i Lahti

Martin Johnsrud Sundby, som er storfornøyd med sin bronsemedalje, ber Iversen tenke seg om.

– Jeg erindrer at Iversen har en viss tendens til å degradere seg selv ganske kjapt etter sånne konkurranser. Kan vi ikke gi Emil to timer sånn at han kan få tenkt seg om på nytt? Jeg tipper Emil har veldig lyst til å gå den 15-kilometeren på onsdag, sier Sundby.

Også i Lahti-VM for to år siden snakket Emil Iversen seg ut av laget på 15 km klassisk. Etter å ha falt i lagsprinten, gjorde han det klart at han ikke ville gå flere renn i mesterskapet.

Da uttaket kom, og Iversen ikke var med, angret han.