Samtidig som lillesøster Ada Hegerberg nekter å spille for landslaget, gjør storesøster Andrine Hegerberg det nå klart at hennes mål er å spille for Norge i EM i 2022.

– Det har vært en litt humpete vei på landslaget for min del, men personlig har jeg veldig, veldig lyst til å komme tilbake på landslaget igjen, sier Andrine Hegerberg.

Lørdag gjestet hun NRKs populære radioprogram «Nitimen». Da Hegerberg fikk spørsmål om målet nå er å spille for landslaget igjen, var Roma-proffen svært tydelig.

– EM er et mål jeg har der framme. Absolutt. Det er et mål jeg har for å motivere meg i treningshverdagen. Det er et hårete mål jeg har lyst til å nå, og som pirrer meg veldig, sier hun.

EM spilles sommeren 2022.

Andrine Hegerberg (t.h.) sammen med lillesøster Ada Hegerberg i høst. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi tok opp kontakten igjen

Denne meldingen kommer bare et drøyt år etter at Andrine Hegerberg sa at hun ga opp drømmen om å spille for landslaget under fjorårets VM i Frankrike.

Men etter et møte i februar, der blant andre landslagssjef Martin Sjögren skal ha vært til stede, går hun nå igjen løs på utfordringen om å spille med flagget på brystet.

Hegerberg bekrefter møtet overfor NRK.

– Vi fikk til et møte på nyåret, i februar. Da hadde vi en prat der vi tok opp kontakten igjen, sier hun og legger til:

– Vi hadde en dialog om ståa og hva han tenker om laget sitt.

Hennes budskap på møtet var klart:

– Det var å si at jeg er tilgjengelig for landslagsspill igjen og at jeg aldri har sagt nei.

Utover det ønsker ikke Hegerberg å si hva som ble sagt eller hvem som tok initiativ til møtet.

Martin Sjögren har ikke besvart NRKs henvendelser til denne saken.

Personalsak etter EM

Andrine Hegerberg har ikke spilt med flagget på brystet siden EM i 2017. Mesterskapet som gjorde at hennes to år yngre søster, og en av verdens beste spillere, Ada Hegerberg, havnet på kant med landslaget og sluttet.

Som Andrine Hegerberg selv sier har landslagsveien etter det vært humpete også for hennes del. Først fordi hun ble vraket på grunn av det landslagsledelsen omtalte som en personalsak etter 2017-EM. Saken innebar et angivelig regelbrudd som Hegerberg og landslaget ikke er enige om omstendighetene rundt.

Men etter en oppklarende samtale i september 2017 har landslagstrener Martin Sjögren stått fast ved at det etter den samtalen kun har vært sportslige årsaker til at Andrine Hegerberg ikke er blitt tatt ut.

Selv har familien Stolsmo Hegerberg ikke lagt skjul på at de mener vrakingen av storesøsteren kan ha blitt påvirket av Ada Hegerbergs betente forhold til landslaget.

– Tøff konkurransesituasjon

Landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Men landslagssjef Martin Sjögren har tidligere vært tydelig på at Andrine Hegerbergs landslagsfremtid ikke påvirkes av søsterens betente forhold til landslaget.

I oktober sa Sjögren følgende til NRK om hva som skal til for at Andrine Hegerberg blir tatt ut i en landslagstropp igjen:

– Nå har hun havnet i en klubb (Roma) der hun har fått spilletid. Det er et steg i riktig retning. Så er det en konkurransesituasjon. I den posisjonen har vi fått fine prestasjoner av dem som har spilt der. De har etablert seg mer og mer i klubb- og landslag. Det er en tøff konkurransesituasjon.