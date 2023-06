For Hanche-Olsen scora eitt av Mainz sine to mål på det som skulle bli ein bekmørk dag for Borussia Dortmund.

Storlaget låg an til å ta sitt første Bundesliga-gull på ti år, men i staden sørgde nordmannen og resten av Mainz-laget for at kampen enda 2-2, og at Bayern München til slutt stakk av med gullet.

SCORA: Her blir Hanche-Olsen gratulert av lagkameratane etter det første målet mot Dortmund. Kampen enda til slutt 2–2. Bayern München sikra sitt ellevte strake seriegull med 2–1 borte mot Köln. Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP

– Folk hatar jo Mainz og meg i Tyskland no. Dei ville jo helst at Dortmund skulle vinne for det er så lenge sidan sist. Eg har fått ein god del hatmeldingar, men også ein del hyllest frå Bayern-hald. Eg trur eg et og drikk gratis i München i sommar, seier Hanche-Olsen til NRK.

– Mykje som går utover mor og kjærast

For telefonen til bærumsguten kokte i etterkant av kampen. Det var spesielt på Instagram han fekk hets, og det var ikkje berre han sjølv som var tema for ukvemsorda.

– Mykje hatmeldingar, mykje som går utover mor og kjærast òg. Det er ein del av det. Også ein del hyllest frå Bayern-fans. Den gjekk varm etter kampen, ja, seier han.

– Kor ekstremt var det?

– Det var mykje. Det var sikkert 500 meldingar rett etter match og det heldt fram. Det viste at det var ganske mange som får med seg og ser den matchen og fått det med seg.

– Har det vore noko meir enn berre meldingar?

– Nei, det har det ikkje. Det har stort sett vore det. Også er det ei kul oppleving som eg tek med meg. Eg synest jo synd på Dortmund. Eg kunne kjenne kor tungt det var for dei. Spesielt med Julian som har gjort det dritbra der, spelt alt og hadde høve til å vinne Bundesliga. Det er ganske stort, eg kjende litt med dei òg, svarar midtstopparen.

LANDSLAGSSPELAR: Hanche-Olsen har vore fast inventar i dei siste landslagstroppane til Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er det største

Trass harde meldingar i etterkant, beskriv Hanche-Olsen kampen som noko heilt spesielt. Bæringen slo gjennom i barndomsklubben Stabæk og spelte for belgiske Gent før Tyskland-opphaldet.

– Eg trur kanskje det er min største augneblink i karrieren til no. Med tanke på storleiken, trur eg det er det største. Det merka eg då eg scora, når du får eit stadion med 80.000 til å bli heilt stilt.

Etter overgangen frå Gent tidlegare i år, har Hanche-Olsen hausta mykje tillit i Mainz. Han er også teken ut til dei kommande EM-kvalifiseringskampane mot Skottland og Kypros.

Scoringa til 26-åringen mot Dortmund var det fyrste i kampen, i tillegg til å vere det fyrste han scora for Mainz.

– Så stille veit eg ikkje om den gule veggen har vore før, beskriv han.