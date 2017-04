Ancelotti slakter dommeren: – Videodømming er nødvendig nå

– Jeg har aldri vært en tilhenger av videodømming, men jeg må innrømme at det er nødvendig nå, sier Ancelotti ifølge Football Italia.

Ancelotti tar dommeren i hånda etter kampen, men er sterkt kritisk til innsatsen hans. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

– Jeg håper dommerne får hjelp av videoteknologi så raskt som mulig.

Bayern München-manageren var sterkt misfornøyd med innsatsen til dommer Viktor Kassai under kampen.

På stillingen 3–3 viste dommeren ut Arturo Vidal like før slutt i ordinær tid og godkjente i tillegg to Ronaldo-scoringer som burde vært annullert for offside.

Reprisene viste at angrepsspilleren var på feil side av forsvarslinjen da innlegget ble slått.

– Dommeren ikke klar for oppgaven

Dette var tre kontroversielle vurderinger som ble avgjørende for kampen. Real Madrid vant til slutt returoppgjøret 4–2 (6-3 sammenlagt) og er klar for semifinale i mesterligaen.

– Man kan ikke avgjøre hvem som går til semifinalen i mesterligaen på denne måten. Jeg snakket med Zinédine Zidane (Reals manager) etter kampen og han var enig med meg i at dømmingen hadde vært dårlig, sier Ancelotti.

– Vi hadde tenkt på alt før vi gikk til denne kampen, bortsett fra dommeren. Det er synd, for bortsett fra det var det en perfekt kamp, sier Ancelotti, før han legger til:

– Jeg er stolt over spillerne mine. De gjorde alt de kunne og mer til. Dommeren var rett og slett ikke klar for oppgaven.

Real Madrid slo Bayern München ut av Mesterligaen - Bilder med tillatelse fra Viasat Fotball HD

Vurderingen var den samme lenger opp i Bayern-hierarkiet.

– Dessverre hadde dommeren en negativ innflytelse på oss, sier administrerende direktør Karl-Heinz Rummenigge etter først å ha skrytt av lagets innsats. Om utvisningen av Vidal var han krystallklar.

– Jeg synes ikke engang at det var frispark. Det røde kortet tok livet av oss, sier Rummenigge.

– Han er en frelser

Selv om dommeren kom i fokus, var det altså Cristiano Ronaldo som ble den store helten med to mål i ekstraomgangene da Real Madrid gikk til semifinalen.

Bayern München trengte scoringer etter å ta tapt 1–2 hjemme og kvartfinalen mellom de to storlagene ble en real thriller som gikk til ekstraomganger.

Der avgjorde altså en offsideplassert Cristiano Ronaldo.

– Han er en frelser, sier Real Madrid-trener Zinédine Zidane til SKY om spilleren som kom opp i 100 CL-mål.

– Vi spilte mot et av de store lagene, men hadde troen på oss selv, fortsatte Zidane.

– Madrid har mye kvalitet i laget og vi kan reise hjem med hevet hode. Ronaldo er en av de beste spillerne i verden, sier Bayern-forsvarer Jérôme Boateng.

Skuddene satt løst i Madrid tirsdag kveld. Hele 50 skudd ble løsnet mot mål, Real Madrid sto for 30, Bayern 20.