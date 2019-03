Analysegigant anslår EM-sjansene – her er Norge-dommen

TV 2: Ødegaard starter mot Spania

Du finner ikke så mange tøffere åpningskamper enn den som venter landslagssjef Lars Lagerbäck og Norge lørdag kveld. Selv om de norske spillerne øyner en mulighet mot de spanske gigantene, er alt annet enn hjemmeseier utenkelig her i Valencia.

Spania er åpenbare favoritter til å vinne kvalikgruppa foran Sverige, Norge, Romania, Malta og Færøyene.

Faktisk anslår tallknuserne i Gracenote at det er 89 prosents sjanse for at Spania kvalifiserer seg direkte til EM.

Analysegiganten leverer data fra mer enn 4500 ligaer og mesterskap i sportsverden, men nå er det altså EM-nasjonene som er satt under lupen. Analytikerne har simulert kampene etter selskapets verdensranking.

Gyllen bakdør?

Selv om Sverige ansees som favoritter til å ta 2.-plassen, er det «bare» 46 prosents sjanse for at Sverige tar en direkteplass foran Norge (40 prosent), ifølge beregningene.

Men Norges største mulighet er å ta bakveien til EM gjennom nasjonsligaen.

Høstens gruppeseier gjør nemlig Norge til den største favoritten på C-nivå (tredje nivå).

Lagerbäcks menn har 77 prosents sjanse til å nå en avgjørende playoffkamp om EM-billetten, ifølge Gracenote.

– Jeg tenker at vi har gode muligheter. Vi har jo fått en ekstra mulighet siden vi vant gruppen vår (i nasjonsligaen), så jeg ser positivt på det og tror vi kan komme til et mesterskap i løpet av kort tid, sier Martin Ødegaard, som får sjansen fra start mot Spania, ifølge TV 2.

OFFENSIV: Martin Ødegaard. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Knalltøff kamp om 2.-plassen

Selv nærmet han seg to år forrige gang Norge deltok i et mesterskap. Den gang, i 2000, fikk Norge en drømmeåpning i EM med 1-0-seier over nettopp Spania.

Nå har ventetiden vært lang nok, mener Mats Møller Dæhli.

– Vi har stor tro på oss selv i gruppa nå. Vi har en tøff gruppe, men siden vi har gruppeseieren og har jobbet med Lars over tid, gir det oss en god mulighet. Vi vil det virkelig. Det har vært så mange år vi ikke har klart det, sier Dæhli.

Norge må imidlertid finne seg i å være outsidere i EM-kvaliken sammen med Romania. Rumenerne har virkelig fått sving på laget etter inntoget av landslagstrener Cosmin Contra for snart to år siden.

«Nye» Romania har bare ett tap (mot Nederland) på 14 kamper under 43-åringen.

– Det er en tøff kvalik. Sverige er i mine øyne favoritten til 2.-plassen, mens vi og Romania er outsidere. Vi har såpass tro på det vi gjør at vi har lyst til å ta oss direkte til EM. Den jobben vi har gjort i fjor og året før er veldig bra, og nå får vi virkelig testet oss mot Spania, sier Henriksen.