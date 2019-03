Spania-spørsmålene som åpner for norsk sensasjon

– Det er en fordel for oss når det skjer utskiftninger i andre lag. Det må vi prøve å bruke for alt det er verdt, sier Mats Møller Dæhli til NRK.

Og bare for å ta det først som sist: Et norsk poeng på mektige Mestalla vil sende sjokkbølger gjennom hele Spania.

Det er, som vanlig, verdensklassespillere på rekke og rad i den spanske troppen. Mange er også revansjesugne og motiverte etter å ha snublet i både nasjonsligaen (2.-plass) og ikke minst de tre siste mesterskapene.

Likevel er det knyttet mange spørsmålstegn til laget.

Siden Luis Enrique tok over etter VM-fiaskoen i fjor, har den tidligere Barcelona-treneren tatt ut 41 spillere fra 20 klubber på sine tre første landslagssamlinger. 32 spillere har fått sjansen fordelt på seks kamper, og spanjolen har fortsatt til gode å stable to identiske lag.

Kontrast til Norge

Nå, etter vrakingen av blant andre Isco, Koke og Thiago Alcântara, er det duket for flere rokkeringer.

Dette er noe Norge kan utnytte, mener Dæhli.

– Ja, absolutt. Det er det jeg føler Lars (Lagerbäck) har fått til veldig godt: Kontinuitet har vært et nøkkelord for oss. Når vi kommer på samling, er det ikke noe nytt. Vi vet hva som kommer og hvordan vi skal spille, sier Dæhli.

Det er mange grunner til at Luis Enrique fortsatt ser etter sin klare førsteellever.

Selvskrevne spillere som Andrés Iniesta og David Silva ga seg etter VM, mens manglende tillit og varierende form har ført mange inn og ut av troppen.

Samtidig har skader gjort blant andre Dani Carvajal, Diego Costa og Iago Aspas uaktuelle til Norge-kampen.

30 år gamle Jaime Mata, som har bøttet inn mål for Getafe, er tatt ut i landslagstroppen for første gang. Det samme er Sergio Gómez og Sergio Canales.

– Vil finne EM-laget

Conrado Valle, sportsjournalist i den spanske avisen AS, tror Luis Enrique fortsatt tester nye spillere fordi han er usikker på laget før EM.

Spania er i forvandling, påpeker Valle, som heller ikke klarer å spå hvem som får ansvaret med å senke Norge.

– Det er et generasjonsskifte. Ikke bare de som ikke er her, men også med spillere som (Sergio) Ramos og (Sergio) Busquets. Han ønsker å se nye som er på vei opp, sier Valle til NRK.

FØLGER SPANIA: AS-journalist Conrado Valle. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Iker Muniaín (26) og Dani Parejo (29) kan også få minutter i sin første tellende landskamp. Enriques åtte nye ansikt ble redusert til sju da en sjukdomsplaget Fabián Ruiz ble erstattet av Saúl Ñíguez.

– De prøver å finne konstellasjonene som passer best for dem. Vi har jo relativt lik tropp, og vi håper det kan gi oss en liten fordel. Men Spania har så mange gode at jeg ikke tror det utgjør så voldsom forskjell, sier Markus Henriksen.

– De skal få jobbe for poengene

Landslagssjef Lars Lagerbäck er klar på at alle forandringene definitivt gjør det vanskeligere å forutse hvilket lag spanjolene kommer med.

Svensken har uttrykt at han håper endringene kan minske avstanden mellom lagene, men selv tror han ikke det.

Men når NRK spør ham hvor Norges sjanse for en skrell ligger, er svaret nettopp «laget».

– Det vi har gjort i 2018 (ett tap), skal vi gjøre her også. Det handler om lagets innsats. Fungerer laget like bra som i 2018, finnes det en sjanse. Dette er en kamp vi kan vinne, men også tape med mange mål. Får vi til spillet vårt, noe jeg tror vi kommer til å gjøre, tror jeg Spania skal få jobbe for poengene, sier Lagerbäck under fredagens pressekonferanse på Mestalla.

DET ALLER HELLIGSTE: Her er Lars Lagerbäck ute på Mestalla-gresset under Norges trening fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Svensken påpeker imidlertid at Spania uansett stiller et lag i verdensklasse.

Det ser du like godt ved å ta en titt på andre navn Luis Enrique ikke fant plass til: César Azpilicueta, Nacho, Paco Alcácer – for å nevne noen.

Laguttaket er nå så åpent at sportsavisen Marca utfordret sine lesere til å sette sammen et lag og hjelpe Luis Enrique via en nettavstemning.

Samtidig gjør landslagssjefen sitt for å fjerne den eventuelle svakheten i lagfølelse og samhandling. Denne uken har han og lagets psykolog Joaquín Valdés skreddersydd en aktivitetsmeny utenfor fotballbanen for å sveise spillerne tettere sammen, ifølge AS.

Onsdag så det slik ut:

BYGGER LAG: Spania-sjef Luis Enrique tok med spillerne på såkalt «laser tag» denne uken. Du trenger javascript for å se video. BYGGER LAG: Spania-sjef Luis Enrique tok med spillerne på såkalt «laser tag» denne uken.

– Håper å gi dem problemer

Det er snart halvannet år siden Norge sto overfor en oppgave med lignende størrelse.

Tyskland kunne fort vunnet mer enn 6-0, men nå er Norge som lag langt bedre rustet, mener Stefan Johansen.

SER KLARE FREMSKRITT: Stefan Johansen. Foto: JOSE JORDAN / AFP

– Det er en stamme i gruppa nå, ettersom vi har fått jobbe i lang tid. Jeg tror vi står mye bedre stilt per dags dato. Vi har troen på at vi skal klare å få med oss et resultat, men Spania er store favoritter, sier midtbanespilleren.

Han får støtte av Markus Henriksen.

– Hvis du tar enkeltspillere hele veien, slår de (Spania) kanskje alle oss. Men vi er et land som ønsker å fremstå som et lag. Det skal være tøft å møte Norge. Vi håper vi kan gjøre det vanskelig for dem. Vi vet at de tar mange sjanser i spillet sitt, så vi håper å kunne gi dem noen problemer, sier Henriksen.