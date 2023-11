Tirsdag bekreftet Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at Australia trekker seg og at dermed Saudi-Arabia er eneste søker til VM-sluttspillet i 2034.

Det får Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund (NFF), til å reagere.

– Fremstår rigget

Hun innser at Saudi-Arabia er kommet for å bli i verdensfotballen, men stusser veldig over måten denne VM-prosessen skrider frem på.

– Vi syns det er kritikkverdig at prosessen ble sånn at, på dagen der tildelingskriteriene skulle offentliggjøres, var alt liksom rigget. Det er sånn det fremstår. Fokuset vårt nå er å undersøke hva som foregikk bak disse lukkede dørene, sier Klaveness til NRK.

Hun er opptatt av at disse prosessene skal være åpne og transparente. I stedet mener hun at situasjonen som nå har oppstått med Saudi-Arabia som eneste søker, tyder på at det i stedet har foregått en «hestehandel» mellom ulike parter.

4. oktober ble det klart at FIFA delte ut fotball-VM i 2030 til seks land på tre ulike kontineneter. Disse landene var Marokko, Spania, Portugal, Uruguay og Argentina.

Så var fristen 31. oktober for å sende inn søknad om å bli arrangør for VM i 2034. Da Australia trakk sitt kandidatur bekreftet deretter FIFA tirsdag at Saudi-Arabia er eneste søker til mesterskapet i 2034.

– Vi må vi undersøke nærmere hva som har skjedd. Det virker ikke bra, sier hun.

– Hvordan skal dere klare å undersøke denne prosessen?

– Snakke med Fifa og Fifa-administrasjonen, og administrasjonen vår møtte dem i går. Vi må også snakke med andre forbund. Det har vært avtaler mellom konfederasjoner, som Uefa og de andre konfederale fotballforbundene. Alt dette har skjedd etter veldig lukkede prosesser, svarer Klaveness.

NRK har vært i kontakt med Fifa som ikke ønsker å kommentere utspillene fra Klaveness.

Australia: – Ingen løfter er blitt gitt

James Johnson, direktør i det australske fotballforbundet, hevder overfor Sportscal at avgjørelsen om å trekke søknaden er basert på egen vurdering av konkurransesituasjonen, ikke som en konsekvens av press fra Fifa eller i bytte mot andre tildelinger.

– Ingen løfter er blitt gitt når det gjelder Asia-mesterskapet i fotball for kvinner i 2026 eller klubb-VM i 2029, hevder Johnson.

Han innrømmer samtidig at nasjonen nå har gode muligheter til å bli tildelt de to mesterskapene.

– Jeg tror vi får litt «goodwill» av å ikke gå for 2034-VM, sier han.

Støtter Saudi-VM

En som støtter den saudiske søknaden, er Hervé Renard, trener for Frankrikes kvinnelandslag. Han var trener for Saudi-Arabia under VM i Qatar, der de blant annet slo Argentina på sensasjonelt vis i gruppespillet, og er svært positiv til at nasjonen kan få tildelt mesterskapet.

– Selvsagt. Jeg hadde noen fantastiske opplevelser med laget. Sammen med støtteapparatet mitt var vi nesten fire år i Saudi-Arabia. Det var veldig, veldig bra. Folkene, spesielt forbundet, var fantastiske med oss, for å være ærlige. Vi hadde alt vi ønsket og trengte, så det var en veldig god opplevelse, sier Renard til NRK.

– I Norge har det vært kritikk mot Saudi-Arabia på grunn av brudd på menneskerettigheter. Har du fått med deg den kritikken?

– Jeg har sett det, selvsagt.

– Ser du at det kan bli et problem?

– Kritikken fra europeisk side ... Noen ganger forstår de ikke spesielt godt der borte. Jeg synes de har gjort en veldig god innsats. Jeg kan skjønne at for Norge er det kanskje ennå ikke godt nok, men jeg håper mange ting blir forbedret på grunn av dette verdensmesterskapet. Vi må lytte til et land som Norge, men de har også sin egen kultur. Du kan ikke sammenligne Europa med Midtøsten, mener han.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Saudi-Arabias ambassade i Oslo, foreløpig uten svar.

– En skandale av rang

Troels Bager Thøgersen, sjefredaktør i danske Tipsbladet, har vært krystallklar i egne spalter etter at nyheten sprakk.

– Danmark bør trekke seg fra VM i 2034 omgående, skriver han.

Han mener et VM i kongeriket vil stride imot alt det danske fotballforbundet har sagt om hvordan de ønsker at fotballen skal utvikle seg.

Han understreker at man må lære av Qatar og droppe alt som heter kritisk dialog, det kommer bare til å legitimere denne skandaløse avgjørelsen, mener Bager Thøgersen.

– Det er en skandale av rang at Fifa og de øvrige fotballforbundene setter alle prinsipper om åpenhet og skikkelige prosesser til side og tildeler Saudi-Arabia et VM, mener han.

Formell tildeling av mesterskapene i 2030 og 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år, skriver NTB.

– Vanskelig å konkurrere mot

Australia, som altså valgte å trekke seg som søkerland og dermed rydder vei for saudisk tildelselse, mener det var det eneste rette trekket.

– Det er en forstyrrelse i markedet som vi nå ser, og det favner bredere enn bare 2034-VM. Men Saudi-Arabia har satt seg i en sterk posisjon. De har ressurser, og styresmaktene i landet prioriterer å investere i fotball, og det er vanskelig å konkurrere mot, sier James Johnson, direktør i det australske fotballforbundet.

Yasser Al Misehal, president i det saudiske fotballforbundet, sier i en offisiell uttalelse at man opplever støtte og et ønske om at nasjonen skal lykkes med å kapre VM-tildelingen.

– Dette øyeblikket markerer den neste fasen i Saudi-Arabias ambisjon om å arrangere 2034-VM. Vi er ydmyke av den massive støtten fra over 125 forbund i Fifa etter at vi offentliggjorde intensjonene våre noen uker tilbake. Tilliten og troen som er uttrykt fra fotballfamilien så langt motiverer oss enda mer til å forhåpentligvis være verter for denne ikoniske turneringen om 11 år, som vil gagne alle, sier Al Misehal i uttalelsen.

I en uttalelse gjengitt av kongerikes eget pressebyrå forsikrer Al-Misehal at Saudi-Arabia er innstilt på å møte alle krav stilt av Fifa for å bli tildelt 2034-VM.

Den saudiske sportsministeren, prins Abdulaziz bin Turki al Faisal, sier i en uttalelse at VM i 2034 vil hjelpe landet å nå målene sine.

– Å arrangere VM i 2034 vil hjelpe oss å oppnå drømmen vår om å bli en ledende nasjon innen verdensidrett og vil markere en betydelig milepæl i landets transformasjon. Som et fremvoksende og innbydende hjem for alle idretter, tror vi at vertskap for et VM er et naturlig neste steg i vår fotballreise, sier han ifølge Sky Sports.