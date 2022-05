Amerikansk talent satt på plass av Jakob Ingebrigtsen: – Skal ikke late som man er noe man ikke er

– Selvfølgelig skal man ha respekt for dem som sier før de gjør noe at de skal gjøre noe, og har målsettinger og jobbe hardt mot et mål man har. Samtidig skal man ikke late som at man er noe annet enn det man er, sier Jakob Ingebrigtsen.

For tidligere denne uka inkluderte den relativt ukjente mellomdistanseløperen Cooper Teare nordmannen i en post på Instagram. «Mange mennesker vet det kanskje ikke (inkludert ham), men Jakob Ingebrigtsen og jeg har vært rivaler i årevis, og på lørdag møtes vi igjen i Pre Classics», skrev den amerikanske 22-åringen.

Foto: Skjermdump Instagram

Han la ved et bilde fra U20-VM i 2018, hvor den ett år yngre nordmannen tok sølv. Teare ble nummer 10.

Skapte diskusjoner

Og det tok ikke lang tid før Jakob Ingebrigtsen kommenterte innlegget. «Jeg ville ikke kaldt det løpet rivaliserende, men gleder meg til Pre».

Posten har fått over 200 kommentarer, og diskusjonene har også gått på ulike løpeforum i blant annet USA. Noen ler, andre mener de faktisk nærmest krangler. Dagen før de to møtes igjen for første gang, i Diamond League-stevnet i Eugene, utdyper Ingebrigtsen kommentaren overfor NRK.

– Jeg og Cheruiyot og de andre som har vært i sirkuset i mange år, er rivaler. Man kan ikke bruke det begrepet hvis man ikke har vært med og konkurrert før, men det betyr ikke at man ikke er i stand til å kjempe om de beste posisjoner.

– Synes du han ble for eplekjekk?

– Det er kanskje feil bruk av ord, og det er egentlig ikke så nøye, men jeg satser for alle sin del at alle løper fort her. Det er litt kjekt for alle, inkludert meg selv at det er flere som løper fort, svarer 21-åringen.

– Han satte meg på plass

Teare stiller i sitt første Diamond League-løp, men har imponert mange denne sesongen med tiden 3.34,81 på 1500 meter og 3.50,17 på den engelske mila. Han understreker at det hele var ment som en spøk.

– Han tok meg vel nesten igjen med en runde i det løpet bildet er fra, men folk tok posten ganske seriøst og det har skapt litt «hype» uansett hva som skjer. Det (løpet) kommer til å bli gøy og flere kommer til å følge med nå, mener Teare, som har studert i Eugene og har Hayward Field som hjemmebane.

STORTALENT: Cooper Teare. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Hva synes du om svaret du fikk?

– Jeg likte det. Han satte meg på plass, og rettmessig slik en olympisk mester skal gjøre. Jeg elsker det og vi har god konkurranseinstinkt her, så det blir gøy å komme seg på startstreken.

–Satte du ham på plass, Jakob?

– Nei, men synes det kanskje er feil å bruke andre for å fremme seg selv, men dem om det.

Det er et stjernespekket felt på Bowerman Mile lørdag kveld norsk tid. Både Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang er på plass i VM-byen, i tillegg til brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen og flere amerikanske stjerner. Sandnes-løperen synes bare det er gøy at det blir diskusjoner i forkant av konkurransene, og er enig i at det skaper litt ekstra spenning.

KLARE: Jakob og Filip Ingebrigtsen fikk trene alene på Hayward Field fredag morgen. Lørdag sesongåpner begge i Diamond League. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Det som er fint med løping er at det er så målbar, så man kan si hva man vil. Det trenger ikke ha noen rot i virkeligheten, men hvis du har resultatene til å backe det opp så er det plutselig noe annet, forteller Ingebrigtsen.

– Er det noen sjanse for at du blir slått av Cooper Teare?

– Nei, det tror jeg ikke, svarer han og flirer.

– Jeg frykter ingen.