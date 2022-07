Iuel hadde sjuende best tid av samtlige i nattens forsøksheat med 54,70. Hennes gamle personlige rekord var på 54,72.

– Det er veldig deilig å gjøre sitt beste løp noensinne i et VM. Da har man prikka formen ganske bra, sier Iuel til NRK umiddelbart etter løpet.

Hun leverte altså sitt beste løp siden VM i Doha i 2019.

ALDRI VÆRT BEDRE: Amalie Iuel satte personlig rekord i forsøket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg hadde på følelsen at jeg måtte få til et løp som jeg hadde i Doha. Sånn sett var det ganske bra timet.

At hun hadde den sjuende beste tiden, legger hun imidlertid lite vekt på.

– Det var mange som løp ganske billig i forsøket. Jeg måtte løpe mitt livs løp, påpeker hun.

– Ville ha kikket meg rundt

– Et kjempefint gjennomført løp av Amalie. Hun tar ingen sjanse på å roe ned noen plass og går tøft fra start. En fin start på VM, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Samtidig mener han at det kanskje var for bra. Fire løpere ville gå direkte videre fra Iuels heat. Fire løpere skilte seg klart ut, og Iuel endte på tredjeplas. Hun kunne løpt et sekund saktere og likevel vært direkte videre.

– Jeg ville ha kikket meg rundt og telt etter den åttende hekken, det er jeg ikke i tvil om. Jeg tenker at når det er fire løpere som går videre og det er så stor avstand ned til nummer fem, så tror jeg kanskje jeg ville satset på å spare litt krefter, sier han.

Iuel er imidlertid ikke enig

– Jeg så at det kom et par på innsiden av meg. Jeg visste ikke om det kom en hær av folk, eller bare et par. Når du løper blindt som jeg gjorde nå i bane syv, så er det vanskelig å vite hvor du har resten av feltet, påpeker hun.

Rodals kommentatorkollega Christina Vukcivic Demidov støtter Iuel.

– Jeg synes hun skulle gjøre akkurat som hun gjorde, for hun ønsker å sette personlig rekord, og det er ikke sikkert hun har nok krefter i en semifinale uansett. Jeg liker den stilen at hun gutser allerede i forsøket, sier Demidov.

Fikk syra

I Doha for to år siden løp ikke Iuel like fort i semifinalen som i forsøket. Denne gangen må det motsatte skje, om hun skal ta seg til en finale.

LITE HVILE: Amalie Iuel skal ned i blokka igjen et døgn etter forsøket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Topp åtte og finaleplass krever nok enda litt mer, så får vi se om det er enda mer å gå på når hun kommer til semifinale i morgen, sier Rodal, som rett etter løpet var opptatt av Iuels restitusjon.

– Jeg ville ikke ha stått i ro eller sittet i ro noe særlig mye lenger nå, jeg ville rørt på de store musklene og fått sirkulert blodet mest mulig for å korte ned restitusjonstida maksimalt. De blir tøft å gå ned igjen i blokka i morgen, så det er viktig å få gjort ting så riktig som mulig nå.

– Jeg kjente at jeg fikk syra. Nå er det bare å lade opp til i morgen, sier Iuel selv.

Norges beste på distansen, Line Kloster, deltar ikke i VM. Hun flyttet nylig den norske rekorden til knallsterke 53,91.