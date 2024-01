Alt for Bodø

14. januar overlater den danske dronning Margrethe tronen til sin sønn, Frederik. Kronprinsen har gjennom mange år fått forberede seg på rollen, pliktene og forventningene som venter ham som monark. Nå mente moren at tiden var moden. For Frederik – men også for Dronningen selv.

Det er uvisst om det var denne kunngjøringen i Margrethes nyttårstale som inspirerte Norges beste fotballklubb i overgangen til 2024. Men ved å ansette Gaute Helstrup to dager senere, signaliserer Bodø/Glimt to åpenbare ting.

Enden av en æra

Mest åpenbart at Kjetil Knutsens særdeles vellykkede æra som Glimt-trener går mot slutten. Om han har konkrete planer eller bare ønsker å sende et signal til Fotball-Europa er ennå ikke sikkert. Men emansipasjonsprosessen er nå offisielt i gang.

Å ansette hovedtreneren fra Eliteseriens bronsevinner som en på papiret ren assistent, er mest av alt å utnevne en kronprins.

Glimt-skolens andre kull

For det andre skal Gaute Helstrup, som en naturlig følge av dette, bruke tiden frem til dette faktisk skjer på å gå i en ganske nyetablert Glimt-skole. Første elev var Kjetil Knutsen, som i 2017 var assistent under Aasmund Bjørkan før han overtok hovedansvaret året etter.

Resten er nordnorsk fotballhistorie.

STOREBROR I NORD: Bodø/Glimt viser at de er størst i nord med dobbeltsigneringen fra Tromsø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Neste oppgave for samme læringsanstalt er kreasjonen av den nye Glimt-Gaute, der hans åpenbare fotballfaglige egenskaper skal kultiveres ytterligere i selskap med landets i særklasse mest attraktive klubbtrener. På den måten skal Bodøs frykt for at storhetstiden i realiteten er over den dagen Kjetil Knutsen forsvinner fra klubben dempes suksessivt.

Det var de to åpenbare grunnene.

Det er en tredje også, av den litt mer utenomsportslige sorten, nemlig signalet som kanskje svir mest i denne fornedrende starten på 2024 for Nordens egen OL-by av året:

Ingen Tromsø-trener kan forvente mer enn å bli assistent når han er så heldig å komme til Bodø.

Erkerivalen fra den mindre byen i sør bruker kyniske, om enn moderne, maktmidler for å vise hvem som i øyeblikket er i særklasse sterkest- og ikke minst rikest.

Mack i Polden

Fotballens kraft starter og slutter i hjertet. Mister man dét, vil man før eller siden miste tilknytningen til laget og sporten. I øynene til Tromsø-supporterne river trollet fra sør hjertet ut av klubben ved å stikke av ikke bare suksesstreneren, men også årets spiller i klubben i 2023, Jostein Gundersen, som har spilt i TIL hele sin karriere. Midtstopperen ble kontraktsløs ved årsskiftet og kommer gratis til Bodø.

Helstrup på sin side har en utkjøpsklausul på rundt halvannen millioner kroner. Lønnen hans i Glimt må forventes å være det dobbelte av dette igjen, uten at noen av de involverte har villet snakke om penger, ikke overraskende.

For Glimt er dette i øyeblikket uansett ikke et problem.

De har råd til å «utforske muligheter», som daglig leder Frode Thomassen betegnet det på onsdagens pressekonferanse, som også kan kalles historisk.

For første gang ble nemlig en assistenttreneransettelsespressekonferanse direktesendt på riksdekkende norsk TV.

Årets nyord blir det ellers neppe, men det er også uvesentlig akkurat her.

Dette dreier seg først og fremst om manifestasjon. Av hvem som er sterkest, mektigst og ikke minst rikest.

En mangeårig TIL-supporter satt dette i litterær kontekst ved å sammenligne Glimt med Mack i Polden, altså kjøpmannen i Hamsuns «Landstrykere» som bruker penger til å holde de andre i bygda nede.

PARALLELLER: Knut Hamsuns verk «Landstrykeren» brukes av en Tromsø-supporter for å fremstille Glimts pengebruk. Foto: NTB

Glimt av genialitet

Enkelte i Bodø har sammenlignet dette med situasjonen de selv opplevde i mange år, der storebror Rosenborg hentet spillerne de til enhver tid ønsket fra Aspmyra og til Lerkendal.

Nå er det Glimt selv som føler de kan knipse og peke.

Men dette er likevel mer enn en oppkomlings prangende markeringsbehov.

Det er potensielt en strategisk genistrek.

For den iboende ironi i suksesshistorien om Kjetil Knutsens regjeringstid i Bodø er at jo flere trofeer de vinner og triumfer de feirer, jo større blir også angsten for hva som skjer den dagen Knutsen bestemmer seg for å bevege seg sørover.

Følelsen av at dette også vil bety slutten på storheten er åpenbar, uansett hvor mye stødigere man gradvis bygger strukturen på Aspmyra.

En overgangsperiode, der Helstrup (47) går i lære hos Knutsen (55) vil gjenskape en følelse av trygghet. Arverekkefølgen sikres i teorien bedre for hver dag de samarbeider.

LÆREMESTER: Gaute Helstrup skal gå i lære hos Kjetil Knutsen og kanskje tar han over Glimt i fremtiden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Når det i tillegg er treneren for Norges mestskårende lag som nå får assistanse av treneren for laget som slapp inn færrest mål, er det grunn til uro i flere klubber enn Tromsø.

Og datoen for kong Knutsens avskjed, om det blir for å overta Crystal Palace etter den stadig eldre Roy Hodgson eller Ajax eller Lyon eller en annen klubb med behov for nye ideer, vil føles mindre og mindre som en potensiell sportslig dommedag i Bodø.

Den abdiserende Dronning Margrethes valgspråk har vært og er «Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke»

Om Gaute Helstrup adopterer Glimts eget slagord «Førr evig» gjenstår vel å se. Det blir i så fall neppe i assistentrollen.