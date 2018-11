Agüero-magi sikret «dramatisk» luke opp for United

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– 12 poeng er dramatisk for en klubb som Manchester United, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, kort tid etter at argentineren vartet opp med en lekker oppvisning, som sikret 2-0 til de lyseblå på Etihad søndag kveld.

Utilnærmelige City

Det stod allerede 1-0 til City etter en David Silva-scoring i første omgang. Men like etter pause bestemte Agüero seg for å innta hovedrollen på Etihad.

Han danset seg forbi en rekke forsvarere, slo et presist veggspill med Raheem Sterling, før han banket ballen opp i nettaket - mellom armene på keeper David de Gea - og rett i mål. Alt United-håp virket ute.

Og selv om Anthony Martial reduserte til 2-1 på straffespark, så svarte City fem minutter før slutt ved Ilkay Gündogan.

Det endte med Manchester City-seier. Pep Guardiolas menn virker helt utilnærmelige i egen liga. Ubeseiret på de første 12 kampene. 32 poeng og tabelltopp. Manchester United ligger plassert på en åttendeplas - 12 poeng bak rivalen.

– Det gir ikke mening å snakke om tittelen, sa Mourinho på en pressekonferanse før de to gigantene møttes søndag. Det ser enda tyngre ut akkurat nå.

Svak de Gea-involvering

Det tok bare et snaut kvarter før den første ballen lå i nettet bak de Gea i United-buret. David Silva fant Sterling, som videre spilte til Bernardo Silva. Han fant igjen sin navnebror fra Spania. David Silva hadde ingen problemer med å trygt plassere inn lederscoringen.

Selv om City hadde overtaket ut omgangen ble det ingen flere scoringer før dommeren vinket lagene i garderoben.

Men bare minutter etter at de kom ut på banen igjen igjen, tok det fyr blant hjemmefansen. Det var et svakt utspill fra United-keeper de Gea som var foranledningen. Hjemmelaget kontret. Bernardo Silva fant Agüero, som deretter gjorde det meste selv. Scoringen var av det vakre slaget og 2-0 var et faktum.

Gündogan avsluttet ballet

Martials strafferedusering etter en snau time ga ingen umiddelbar vitamininnsprøyting i United-mannskapet. I stedet malte vertene gjestene i senk. Fem minutter før full tid falt den endelige avgjørelsen.

Et fantastisk innlegg av Bernardo Silva fant veien til Gündogan. Den lille midtbanespilleren hadde sneket seg inn bak ryggen på Nemanja Matic. Den tyske landslagsspilleren fikk all tid i verden inne i Uniteds 16-meter og sørget for 3-1.