Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble i morgentimene enige med Rosenborg om et forlik i saken om ugyldig avskjedigelse. Dette skjedde etter to betente dager i retten.

– Jeg synes det er overraskende at man lar en sak gå så langt som dette. Det vitner om at man ikke har hatt den kontrollen man burde hatt, sier advokat Per Arne Flod til NRK.

– Og da sikter du til Rosenborg-ledelsen?

– Definitivt, svarer Flod kontant.

Mener Rosenborg har sviktet

Advokaten, som tidligere var John Carews agent, får støtte av idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner. Sistnevnte er ikke nådig når han omtaler klubbens håndtering av saken.

KRITISK TIL RBK: Gunnar-Martin Kjenner er lite imponert over RBK. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Slik saken er presentert i media, må jeg si at Rosenborg har gjort så å si alle de feil det går an å gjøre i en arbeidsrettssak, sier Kjenner og fortsetter:

– Da tenker jeg på både dette med å ha et forhandlingsmøte før man går til oppsigelse eller avskjed, og dette med at avskjeden skjedde muntlig i stedet for skriftlig.

Videre presiserer han at mange formaliteter skal være oppfylt for å avslutte et arbeidsforhold. Gjennom det som fremkommer av media sin dekning, mangler det aller meste fra Rosenborgs side, mener Kjenner.

Hverken Rosenborgs styreleder Ivar Koteng eller Rosenborgs advokat Kristian Nordheim, ønsker å kommentere kritikken fra Flod og Kjenner.

– Kritikkverdig

Både Flod og Kjenner mener Rosenborg har opptrådt uprofesjonelt.

– Måten de har løst det på, er kritikkverdig. Det vi ser gang etter gang, er at det kommer ledere inn i idrettslag som ikke kjenner idretten og glemmer at regler utenfor idretten også gjelder når man opererer innenfor idretten, sier Kjenner og presiserer:

– Det er ikke sånn at arbeidsmiljøloven og andre helt sentrale regler ikke gjelder fordi man driver idrett.

KRITISK: Per A. Flod er ikke imponert over Rosenborg-ledelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flod mener Rosenborgs argumentasjon fremstår som konstruksjoner for å vinne saken, og at den vitner om en dårlig kultur fra Rosenborg-ledelsens side. Samtidig understreker han at han er glad partene inngikk forlik.

– Svekket omdømme

Selv om saken nå er ferdig, vil de siste måneders bråk henge over klubben.

STYRELEDER KOTENG: Kjenner og Flod mener omdømmet til RBK er svekket etter saken mellom dem, Ingebrigtsen og Hoftun. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Saken er skadelig for Rosenborg, deres supporterne og skadelig for norsk fotball, som rammes av ting som dette, sier Flod og får støtte av Kjenner:

– Nå har de fått seg en smell og må leve med den situasjonen som er. Saken er avsluttet og forliket er inngått, og da er saken ferdig. Hvis det skal gjøres noe mer, må Rosenborg eventuelt selv ta initiativ for å bedre sitt omdømme, sier Kjenner.

– For det er helt tydelig svekket nå?

– Ja, jeg mener det.