Advarer Bø før sesongstart: – Må passe på at han ikke går i fella

Han banner oppgitt og går ned til en annen skive for å ta noen ekstra skudd på stående. Skiskytterne har hardøkt i kulda i Trysil, og Tarjei Bø vet hva han må trene på.

– Det er jo typisk at dere kommer den dagen jeg bommer da.

For på trening pleier skuddene egentlig å sitte. Det er i konkurranse han sliter – men bare på stående skyting.

TUNG DAG: Lillebror og sølvvinner Johannes Thingnes Bø trøster Tarjei Bø etter at medaljen glapp i VM. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Det ble for alvor synlig på jaktstarten under VM i Østersund. Bø gikk inn til siste stående med tre fulle hus i sekken. På siste skudd ble det bom, og i spurten tapte kan kampen om bronsen. Bø beskriver det som sesongens verste øyeblikk.

I snitt havnet 31-åringen med en treffprosent på 83 på stående skyting forrige sesong. «Alle» er enige om at det er altfor lavt.

– Man må opp i 90 om man skal ha noen sjanse til å vinne, fastslår NRK-ekspert Ola Lunde.

– Handler om selvtillit

Bø har derfor tatt tydelig grep for å kunne sikre sin første verdenscupseier siden desember i 2017 den kommende sesongen.

– Jeg har jobbet masse med det. Det er jo fortsatt et mentalt spill å klare å levere, og ikke bare terping, men jeg har nok ikke skutt 50/50 stå og ligg, men mer 60/40 eller 70/30. Foreløpig har det sett bra ut på trening, forklarer Bø.

Han mener likevel det først og fremst er et mentalt problem.

– Jeg må være mer i nuet og levere på slutten av konkurransene. Det handler lite om skyteteknikk, mer om selvtillit. Og å prestere under press er ikke så lett å trene på, sier han.

GOD FART: Tarjei Bø hadde som vanlig god glid i sporet under samlingen på Trysil. Førstkommende helg starter sesongen på Sjusjøen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NRKs nye skiskytingsekspert, Emil Hegle Svendsen, tror ikke det er en umulig oppgave for Bø å heve treffprosenten.

– Tarjei har vært høyere før, så han har det på en måte i seg. Da handler det om å finne nøkkelen som funker for deg, og tviholde på den. For når man finner sin oppskrift på det mentale, så smitter det gjerne over på det tekniske, sier Svendsen.

Advarer mot felle

Og Norges skytetrener, Siegfried Mazet, har sett tydelig fremgang hos eleven.

GODE RÅD: Landslagstrener Siegfried Mazet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Han har nivået. Så må han få ut det han gjør på trening. Det er ingen tvil om evnene hans, han må bare repetere det gang etter gang. Og det er det vanskelige. Målet for ham, og meg, er å dytte ham i den retningen så han kan holde nivået oppe, sier franskmannen.

Mazet har også klare råd på hvordan Bø kan gjøre det lettere for seg selv på standplass, og advarer mot å gå for hardt ut.

– Det vi så på treningen i dag var at han kom for hardt inn på standplass, for det var en bakke før og kanskje han pushet seg for hardt. Det er en felle, spesielt i starten av sesongen når du vil vise at du er i god form: Du prøver hardere enn du egentlig skal, og da faller man i den fella, forteller treneren.

Og Bø har på langt nær gitt opp å igjen kunne stå på toppen av pallen.

– Vi får se om jeg klarer å levere når det gjelder. Det er det handler om.