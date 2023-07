Millimeteroffside åpner for Norge

New Zealand åpnet VM på hjemmebane med en overraskende seier mot Norge. Det var nasjonens første seier i fotball-VM i historien, men de klarte ikke å følge det opp med en ny seier mot Filippinene.

Midtveis i den første omgangen headet Sarina Bolden ballen i mål, etter et innlegg fra filippinsk-norske Sara Kristine Bantan Eggesvik fra Bodø.

Det ble også kampens eneste mål og dermed var det Filippinene som kunne feire deres første seier i fotball-VM.

Men det var høyst marginalt.

Halvveis i den andre omgangen trodde nemlig Jacqui Hand hun hadde utlignet, men noen minutter senere kom kontrabeskjeden. Hannah Wilkinson var nemlig offside i forkant med knappest mulig margin.

– Det der er altså så tett! Var det en del av hodet som var foran der da, spurte NRK-kommentator Christian Nilssen.

Offsidegrafikken til Fifa viste nemlig at en liten del av skulderen og en liten del av hodet til Wilkinson var offside.

– Hvis dette resultatet står seg, så er det en av de store sensasjonene i VM-historien, sa Nilssen da det gikk mot seier til Filippinene i sluttminuttene.

Og det holdt helt inn for Filippinene, rangert som nummer 46 i verden.

Dermed er gruppe A i VM nå helt vidåpen. New Zealand og Filippinene har begge tre poeng etter to kamper. Sveits og Norge møtes klokken 10. Skulle Norge vinne der, vil alle de fire lagene ha tre poeng etter to av tre kamper i gruppespillet.

– Den gruppa her blåses vidåpen før Norge skal møte Sveits, sier Nilssen etter kampslutt.