Alt var lagt til rette for en festkveld da Aalesund tok imot erkerival Molde på fotballens nasjonaldag – og for en fest det skulle vise seg å bli for de oransje.

Molde kom til tirsdagens oppgjør som storfavoritter, mens tabelljumbo Aalesund kun hadde ett poeng på syv kamper, i tillegg til drøye elleve timer uten scoring.

Men det var bare 40 minutter mot Molde som skulle til for å bryte marerittrekken. Nigerianske Ebiye Moses ble mannen som skulle avslutte den 670 minutters lange måltørken for sunnmøringene etter et iskaldt straffespark.

I FYR OG FLAMME: Aalesund-fansen sparte ikke på noe da det endelig løsnet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Bare minutter senere hadde Sivert Mannsverk muligheten til å utligne på straffespark for Molde. Midtbanespilleren satte straffen til venstre, men det var AaFK-keeper Sten Grytebust forberedt, på og kastet seg kattemykt etter ballen og reddet forsøket.

– Hvordan var det å redde straffen før pause?

– Det var helt nydelig, men jeg gjør bare jobben min og bidrar til laget. Vi får håpe på litt ketsjupeffekt fremover, smiler Grytebust til NRK.

Ketsjupeffekt

En alvorsprat i Molde-garderoben ga dårlig uttelling for bortelaget. Aalesund presset på over i andre omgang, og etter 57 minutter satte Isaac Atanga inn 2–0. Fire minutter senere satte samme mann iskaldt inn 3–0 etter nok et praktangrep.

– Jeg kan ikke fortelle hvor godt det føles, spesielt når det skjer i et sånt derby. Det føles som en enorm lettelse. Nå ser vi frem til å score og vinne flere kamper, sa tomålsscorer Atanga til NRK etter kampen.

Niklas Ødegård scoret et trøstemål for Molde etter 90 minutter, men måtte til slutt se seg slått av rivalen. Det gjorde 16. mai til en festkveld for Aalesund.

RØRT: Marius Lenni Bøe Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det smaker veldig godt, og det er en fortjent seier. Alle vet at det har vært tøffe tider, vi har ikke scoret mål. Jeg må skryte voldsomt av hvordan klubben og laget har stått sammen i denne tøffe tiden. I dag ser vi et lag som går utpå der og kriger, sier en rørt Aalesund-trener, Marius Lenni Bøe, etter kampen.

Aalesunds kaptein David Fällman er overbevist om at seieren over Molde vil gi ny motivasjon fremover.

– Vi fikk svar på at det finnes litt mentalitet i denne gruppen i dag. Det er lettende, og jeg er selvfølgelig stolt. Ikke minst er det deilig å få gitt tilbake til de som kommer på kamp. Dette gir oss enormt med motivasjon, sier Fällman.

Ny kalddusj

Etter dagens kamp, ligger de regjerende mestrene på en åttendeplass – tolv poeng bak Bodø/Glimt etter åtte spilte kamper. Det koster dyrt for laget som var spådd gullfavoritter før sesongen.

MISFORNØYD: Molde-trener Erling Moe var ikke imponert over egne spillere. Foto: NTB

Molde-trener Erling Moe var lite fornøyd etter kampen, og omtaler prestasjonen som årsverste.

– Vi må se på oss selv, hvorfor vi ikke er bedre enn det vi er. Det er en stakkato kamp. Vi får aldri kontroll og får aldri satt i gang eget spill. Vi holder på å sovne, nesten. Alt er på oss selv, sa Moe til NRK.

– Dette var et kraftig tilbakefall, og vi er på ingen måte fornøyde. Det er skuffende at vi ikke klarer å møte opp bedre enn det her. Det svir litt ekstra i dag mot lillebror, sier Molde-spiller Martin Linnes.