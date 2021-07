Det sitter langt inne for Olaf Tufte å skulle avslutte karrieren i robåten. For han er ikke ferdig før han er ferdig.

– Jeg skal ro NM om noen uker, i alle fall. Det er tre karer som sitter og sparker i grusen i Horten og venter på at jeg skal sette meg i baugen. Det er trappeløp på hotellet i morgen tidlig for å være klar til NM om en måned, sier Tufte til NRK.

Tufte var utslitt etter målgang i B-finalen. Norge endte på en tredjeplass i heatet. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter sju OL-deltakelser og fire olympiske medaljer er det klart at 45-åringen nå har gjort sine siste OL-rotak.

– Jeg har all respekt for de som sitter hjemme og hører på, så skal jeg bare si; Ja, det var siste gang i et OL. Hvis ikke kommer jeg hjem til et tomt hus. Dette har vært en planlagt finish, og det blir sånn nå.

– Klart de er lei av meg

Da Tufte gjorde sin OL-debut i Atlanta i 1996, var lagkameratene ett og to år gamle. De yngre karene er takknemlig for hva de har lært av Tufte, og håper å få nytte av det også i tiden framover.

– Det har vært utrolig gøy noen ganger og utrolig kjipt noen ganger. Det har gått fort og treigt og vi har vært innom alt, men vi har lært ekstremt mye. Fra å være unge og uerfarne til å få litt erfaring og være mer rustet mot nye utfordringer, sier Oscar Helvig.

Trener Kjetil Undset utelukker ikke at Tufte blir å se rundt roarenaer også i framtiden, i en trenerfunksjon, men tror Tufte trenger en pause først. Det er Tufte enig i.

Oscar Helvig gir Tufte en god klem etter løpet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg tenker jeg skal trekke med unna nå. Nå er folk passe lei, så de skal få lov til å gjøre det de vil.

– Er dere lei av ham?

– Eh ... Ja. Neida, vi er ikke lei Olaf i det hele tatt. Jeg håper han ikke forsvinner helt, sier Erik Solbakken før Tufte avbryter ham.

– Det er klart, han ljuger jo. Det er klart de er lei av meg. Jeg er mye. Jeg går inn med alt og krever utrolig mye av de rundt meg. Det har gutta stått i. Det står det respekt av. Jeg tror ikke de kommer til å gå gjennom livet og møte en gjøk som står så hardt på kravene sine gjennom tre år. All ære for at de har overlevd det, sier veteranen.

Før OL kunne NRK avsløre at det tidsvis var så dårlig stemning i dobbelfireren under oppkjøringen at Oscar Helvig vurderte å trekke seg fra OL-laget.

– Jeg tror nok Olaf alltid vi ha gode råd som han gjerne deler og det er klart vi vil benytte oss av det. Det er utrolig mye erfaring, kunnskap og passion for roing, som er ferdig på konkurransebanen, men det forsvinner ikke selv om dette var siste OL. Vi får fortsette å benytte oss av det, sier Solbakken.

Emosjonell avslutning

Den internasjonale karrieren endte med en litt skuffende niendeplass. Det var ikke slik Tufte og resten av den norske fireren hadde ønsket at avslutningen skulle bli.

– Nå ble det ni av ti, det er ingen god følelse. Vi hadde sett for oss noe helt annet, men jeg må gi honnør til gutta for holde motivasjonen oppe. Og spesielt Olaf som gjorde alt han kunne for holde humøret oppe hos gutta og var veldig klar for neste løp, sier trener Kjetil Undset.

Den norske båten kom litt dårlig ut og havnet tidlig bakpå, men var mer offensive enn i forsøks- og oppsamlingsheat og forsøkte å utfordre Kina. De norske herrene så lenge ut til å bli nummer to i B-finalen, men ble passert av Tyskland på de siste meterne.

For Norges mest meritterte roer gjennom tidene var det rart å gjøre seg mentalt klar for B-finalen.

– Det har vært ekstremt tøft å lade opp, spesielt til det siste løpet her. Uansett hvordan du gjør og tar i så er det siste gang du får massasje før løp, det er siste gang du setter på AC/DC før løp. Alt kommer, men på vannet følte jeg at klarte å holde fokus og ro. Det er hva jeg tar med meg nå, sier en rørt Tufte.

Etter tre turbulente år i dobbeltfireren endte ikke den internasjonale karrieren slik Tufte hadde drømt om. Han er likevel stolt over hans langt yngre lagkamerater.

– Ut i fra hva vi har vært gjennom er jeg utrolig stolt av gutta over hvordan vi har løst alle mulige situasjoner, stått i det sugd til seg erfaring og prøvd å ta ansvar. Jeg er stolt av veien gutta har gått, men litt lei meg for at vi ikke klarte å nå helt opp, sier Tufte.