«Skrekkelige» Rosenborg knuste Viking

Rosenborg gikk med ledelse til pause, men dommen fra målscorer Pål André Helland var klar. Han kalte det Rosenborg presterte for «en skrekkelig omgang».

Det fikk han også sin egen trener Trond Henriksen med på.

– Vi gjorde knapt nok noe riktig, utenom å score et mål, sa Henriksen til TV Norge etter pausen.

Etter kampen bekreftet han at han måtte fram med noen gloser til spillerne for å få dem til å vokne i pausen.

– Det kunne ikke blitt mye verre enn de vi presterte i første omgang. Det var en streng stemme Henriksen og en fra Dorsin, også var vi litt konstruktive på hvordan vi skulle få sydd sammen andre omgangen, sier Henriksen til NRK.

Det var Viking som var det dominerende laget før pause og både kunne og burde scoret. Særlig en strålende redning av Julian Faye Lund da Veton Berisha var alene gjennom reddet Rosenborg fra å ligge under.

– Det er utrolig surt for vi gjør en utrolig bra første omgang. Jeg har ikke vært med å rundspilt Rosenborg slik noen gang, så da er det ekstra surt å ikke score på en av de sjansene i første omgang, sier Veton Berisha til NRK.

Faye Lund sier til NRK at han er godt fornøyd med egen prestasjon, men gir også laget litt av æren da han får spørsmål om han reddet Rosenborg i første omgang.

– Det kan godt hende, men vi scorer mål også. Det var gøy å gjøre den redningen, men ennå gøyere at vi scorer rett etterpå, sier Rosenborg-keeperen.

I stedet var det Pål André Helland som var god da han rett etter dro seg inn og skjøt ballen i lengste hjørne.

Kalassifre

Det var tydelig at Henriksen hadde vært framme med hårføneren i pausen, for det var et helt annet Rosenborg-lag på banen i starten av andre omgang.

Etter drøye ti minutter fikk de også betalt for presset de satt på Viking. Even Hovland steg til værs på bakre stolpe og headet inn Rosenborgs andre etter en corner.

Torgeir Børven scoret sitt første mål siden Strømsgodset 12. juli. Foto: Ole Martin Wold / NTB Scanpix

Ti minutter før full tid var det Torgeir Børven som kunne sette spikeren i kista da han headet i mål et strålende innlegg fra Erlend Dahl Reitan.

Skadeproblemer

Rosenborg manglet André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad og Samuel Adegbenro med skader til kampen. Etter bare minuttet ble skadesituasjonen enda verre for trønderne.

Per Ciljan Skjelbred spilte sin første RBK-kamp siden juli 2011. Skjelbred fikk 70 minutter. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Anders Konradsen, som selv nettopp var tilbake fra et skadeavbrekk, måtte hinke av banen etter bare noen sekunder. Det var bare hans andre kamp fra start til nå denne sesongen.

Ting ble bare verre på skadefronten seinere i første omgang. Tore Reginiussen måtte få behandling på ankelen og etter noen minutter inne på banen, måtte RBK-kapteinen kaste inn håndkleet og gå i garderoben for mer behandling.